Les remplaçants ont déçu, et c'est un doux euphémisme. Le sélectionneur tricolore a bien utilisé l’opportunité d’une dernière rencontre de phase de poules sans grand enjeu pour donner du temps de jeu à tout le groupe tricolore. Mais le seul enseignement de cette partie contre les Aigles de Carthage, c’est que, hormis son équipe titulaire des deux premières rencontres, l’ancien entraîneur de l’OM n’a pas de grande garantie. Seul Ibrahima Konaté a surnagé en défense centrale.

Pas un tir cadré avant le dernier quart d’heure pour la France

Avec neuf changements effectués par rapport au match face au Danemark, avec Eduardo Camavinga arrière gauche, Axel Disasi arrière droit, et un duo Randal Kolo Muani - Kingsley Coman devant, cette équipe de France renouvelée a d’emblée subi l’énorme pression des Tunisiens, et s’est retrouvée étouffée dans sa moitié de terrain. Les Tricolores ont eu un premier frisson, avec ce but de Nader Ghandri refusé pour une position de hors-jeu dès la 8e minute.

Titulaire pour la première fois dans ce Mondial, Wahbi Khazri a été très en vue, et il s’est procuré deux grosses occasions dans le premier acte (35e, 42e). L’attaquant de Montpellier a ensuite profité d’une perte de balle coupable d’un Youssouf Fofana à l’envers ce mercredi pour percer la défense tricolore plein axe, et ajuster Steve Mandanda du droit (1-0, 58e).

Didier Deschamps a alors lancé ses cadres, hormis Olivier Giroud, laissé au repos. Et face au recul des Tunisiens, qui ont voulu conserver le score en espérant voir le Danemark égaliser pour atteindre pour la première fois de leur histoire les huitièmes de finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Griezmann ont mené la révolte.

Après plusieurs situations dangereuses, et enfin les premières frappes cadrées du match côté français (82e, 89e, 90e), le numéro 7 tricolore, d’une reprise du droit, a pensé égaliser (90e+8). Avant de voir le VAR refuser cette délivrance dans la confusion générale. Cette première défaite en phase de groupe du Mondial depuis la Coupe du monde 2010 ne pénalise pas les Bleus, qui attendent désormais de savoir qui de la Pologne, de l’Argentine, de l’Arabie Saoudite ou du Mexique sera son prochain adversaire.

