Battu par l’Australie, le Danemark prend déjà la porte. Incapable de forcer le verrou des Socceroos, les Danois ont été terrassés mercredi à Al-Wakrah lors de la dernière journée du groupe D (1-0). Mathew Leckie a sanctionné à l'heure de jeu des Danois crispés et stériles (60e). La joie est en revanche totale chez les Aussies, qualifiés pour la deuxième fois de leur histoire pour le second tour. Ils affronteront en huitièmes de finale le premier du groupe C, adversaire dont ils connaîtront l’identité ce mercredi soir.

Sans idées, le Danemark n’a jamais trouvé la clé

La composition résolument offensive de Kasper Hjulmand devait donner le ton : une approche débridée animée par un duo de dribbleurs tranchants sur les côtés, Jesper Lindström à gauche, Andreas Skov Olsen à droite. Lors des quinze premières minutes, le plan établi par le héraut scandinave est allé dans le bon sens. Harry Souttar (10e) et Mathew Ryan (11e) ont été rapidement mis à contribution. Véritable poison entre les lignes, Skov Olsen n’a pu accrocher le cadre sur sa tentative à l’entrée de la surface (14e). Une dernière frayeur après un déboulé de Joakim Maehle dans la surface (19e), et les Socceroos ont peu à peu sorti la tête de l’eau.

Bougés dans les duels, les Vikings ont commencé à bafouiller leur football, peinant à trouver la bonne mesure entre jeu court et jeu long. Si l’utilisation des côtés en début de rencontre a été prometteuse, les nombreux ballons déposés ensuite vers l’axe n’ont pas abouti à grand-chose, la faute à la hauteur des centraux australiens. Les minutes passant, la crispation a peu à peu gagné le camp danois, tandis que les Australiens ont commencé à prendre confiance et à exploiter pleinement les quelques ballons grattés en contre (22e, 41e).

16 ans après, l'Australie réédite l'exploit

Pas plus réveillés après la pause, les Rouge et Blanc ont essuyé une nouvelle occasion signée Jackson Irvine (48e). Maladroit au moment de conclure, l'Aussie a toutefois parfaitement joué le rôle de dernier passeur dix minutes plus tard. Lancé à la limite du hors-jeu par Irvine, Mathew Leckie a multiplié les crochets et feintes de corps devant Andreas Christensen et Joakim Maehle, avant de tromper Kasper Schmeichel d’une frappe croisée du gauche au ras du poteau (1-0, 60e).

L’onde de choc a immédiatement parcouru les travées de l’enceinte d’Al-Janoub, où l’on a appris quelques secondes plus tard l’ouverture du score tunisienne contre la France. Le calcul était alors on ne peut plus simple chez les Vikings, il fallait marquer deux fois pour s’en sortir. Incapables de contourner un bloc parfaitement organisé et dépassés dans les airs par les tourelles Harry Souttar et Kye Rowles, les partenaires de Christian Eriksen ont envoyé sans grande conviction des ballons dans la surface adverse, pour un résultat bien maigre à l’arrivée.

La partition héroïque des Socceroos leur ouvre en grand les portes des huitièmes, et ce pour la deuxième fois de leur histoire, 16 ans après la première. Le Danemark est déjà dehors, rattrapé par son manque de vitesse et de rythme dans la construction. Un jeu lénifiant et une défense poreuse qui auront précipité la chute d’un outsider sérieux de la compétition. Une surprise, une de plus, dans cette Coupe du monde 2022. Et certainement pas la dernière.

