C'est un jeu de massacre auquel adorent s'adonner nos voisins européens. Entre le franc-parler belge, les critiques acerbes des anciennes gloires allemandes et les reproches gonflés d'ego des icônes néerlandaises, c'est une course aux bons mots qui escortent systématiquement les Diables Rouges, la Mannschaft et les Oranje en compétition internationale. Mais, en 2022, une vraie différence se joue : les Pays-Bas sont en quarts là où l'Allemagne et la Belgique ont déjà quitté le Qatar.

Cela n'a pas empêché Marco van Basten de sortir le lance-flammes ce samedi au moment de débriefer la première période néerlandaise face aux Etats-Unis (3-1). Les Oranje avaient déjà un pied et demi en quarts de finale, grâce à deux buts de Depay et Blind. Mais pour l'attaquant légendaire, cela n'était pas assez.

Je crois que Frenkie de Jong préférerait être dans sa chambre d'hôtel actuellement

"On a vu deux supers buts, c'est vrai, a-t-il d'abord concédé sur l'antenne de la NOS, chaîne publique. Mais le reste… Ça donne envie de pleurer. Comme amoureux du football, je me suis demandé : 'Mais je regarde quoi là ?'. Il n'y a aucune initiative". Le tout avant d'en remettre une couche : "Je ne sais pas si c'est un jeu dont on doit être fier… Si on gagne la Coupe du monde, tout le monde sera ravi, évidemment. Mais je ne sais pas si je pourrai tenir plus longtemps…".

Je crois que Frenkie de Jong préférerait être dans sa chambre d'hôtel actuellement, a-t-il estimé. Je crois qu'il aimerait pouvoir demander à van Gaal : 'Pouvez-vous me sortir s'il vous plaît ?'". A ses côtés, Rafael van der Vaart, pas le dernier pour livrer des analyses parfois violentes , a pris l'exemple d'un Frenkie de Jong discret mais pourtant très précieux au moment de lancer la séquence collective magnifique amenant le premier but. ", a-t-il estimé.'".

"On a tous commencé à jouer au foot car on trouvait ça amusant, non ?, s'est encore faussement interrogé van Basten. Je n'imagine pas que ces joueurs puissent prendre du plaisir honnêtement." Des paroles qui ont trouvé un prolongement en conférence de presse. Visage fermé malgré la satisfaction de la qualification, Louis van Gaal a reconnu que la première période n'était pas au niveau de ce qu'il avait réclamé.

"Contre les meilleures équipes, ça ne va pas le faire"

"A la pause, j'ai été très critique, a-t-il révélé. On menait 2-0, avec deux buts fantastiques. Le premier est une splendeur et montre bien la dynamique collective. Un but d'équipe. Mais nous avons souffert en première mi-temps, été souvent privés de ballon et ce n'est pas acceptable au Mondial. Si on joue comme ça contre les meilleures équipes, ça ne va pas le faire...".

En seconde période, on a eu une possession de balle incroyable, a avancé van Gaal. Nous avons livré une performance sans faiblesse, même si nous avons pris un but bêtement". Le scénario du match a finalement calmé les critiques autour des Oranje. Parce que la qualité technique de cette troupe lui permet d'endormir nombre d'adversaires et parce que le but encaissé par les Néerlandais ne reflète pas un deuxième acte globalement plus maîtrisé. ", a avancé van Gaal.".

La tonalité fut similaire sur le plateau de NOS. C'est presque avec un sourire que van Basten a conclu son analyse globale du match : "laissez-nous nous plaindre, parfois trop. Mais tant qu'on gagne…".

