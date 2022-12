Les dernières images de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde seront donc celles de ses larmes de tristesse . Samedi, après la défaite du Portugal face au Maroc en quart de finale, le quintuple Ballon d'Or a quitté la pelouse très attristé. Par le résultat, bien sûr, mais aussi par les adieux. À 37 ans - bientôt 38 - et alors que sa carrière a plus qu'entamé un sérieux déclin, en club comme en sélection, CR7 ne sera plus en mesure de combler ce qui demeurera un grand vide dans sa gigantesque armoire à trophées.

"Gagner le Mondial pour le Portugal était le plus grand et le plus ambitieux des rêves de ma carrière, a-t-il écrit, ce dimanche, sur les réseaux sociaux. Heureusement, j'ai gagné de nombreux titres internationaux, y compris avec le Portugal, mais mettre le nom de mon pays sur le toit du monde était vraiment mon plus grand rêve."

Paradoxalement, l'ancien joueur de Manchester United n'aura jamais réussi à porter sa sélection plus haut que lors de sa toute première participation à cette compétition, en 2006, où la Seleção das Quinas avait été éliminée par les Bleus en demi-finale. "J'ai lutté pour ça, a-t-il aussi écrit. J'ai vraiment lutté pour ce rêve. Durant mes cinq participations en seize ans, aux côtés de grands joueurs et avec le soutien de millions de Portugais, j'ai tout donné. J'ai tout laissé sur le terrain. Je n'ai jamais détourné mon regard de cet objectif. Je n'ai jamais abandonné ce rêve."

Jamais je n'aurais tourné le dos à mes coéquipiers et à mon pays

Le rêve est terminé, a ajouté CR7. Il est inutile de réagir à chaud. Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup de choses ont été dites et écrites, qu'il y a eu beaucoup de spéculation. Mais mon dévouement pour le Portugal n'a jamais changé. Je me suis toujours battu pour notre objectif commun. Et jamais je n'aurais tourné le dos à mes coéquipiers et à mon pays." Et si cette dernière participation gardera forcément un arrière-goût franchement amer pour lui, puisqu'il a débuté les deux derniers matches dans la peau d'un remplaçant, Ronaldo a aussi tenu à faire le point sur toutes les rumeurs qui l'ont entouré ces derniers jours. ", a ajouté CR7.."

Dans l'impasse en club après avoir résilié son contrat à Manchester United, Ronaldo n'a pas annoncé sa retraite internationale. Même si son objectif assumé de disputer un dernier Euro en 2024 semble maintenant bien utopique. "Il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter pour le moment, a-t-il précisé. Merci le Portugal. Merci le Qatar. Le rêve a été beau tant qu'il a duré. Maintenant, il faut attendre que le temps porte conseil. Et que chacun tire ses propres conclusions."

