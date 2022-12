Une détente phénoménale pour un coup de tête décisif. La description pourrait - voire devrait - être celle d’un but de Cristiano Ronaldo. Elle est celle d’une réalisation historique de Youssef En-Nesyri, qui a envoyé samedi le Maroc en demi-finale du Mondial et brisé les rêves de sacre planétaire de CR7 et de "son" Portugal. Le quintuple Ballon d’Or a quitté la scène par la petite porte, une main devant le visage pour péniblement masquer ses pleurs. Un parfum d’adieu au football international dans l’air.

Ronaldo a 37 ans, c’est probablement son ultime occasion de décrocher le principal trophée manquant à son palmarès qui vient de partir en fumée sous ses yeux. Il est resté impuissant face à son sort, en guise d’épilogue d’une Coupe du monde au Qatar qui aura acté son déclassement. Sur le banc, d’abord, comme lors d’un huitième de finale fabuleux pour sa sélection. Sur le terrain, ensuite, quand il a manqué l’opportunité d’égaliser ce samedi, d’une frappe du droit, tel un attaquant quelconque à défaut d’être mauvais.

Ce n’est pas que Ronaldo n’est plus un grand joueur

"Ce n’est pas que Ronaldo n’est plus un grand joueur, cela n’a rien à voir", l’a défendu Fernando Santos après cet échec retentissant, dans des propos rapportés par O Jogo. Le sélectionneur portugais se retranche derrière l’argument "d’une décision stratégique", depuis qu’il a relégué son héros hors de son onze de départ. Mais quand il argue qu’il doit "penser avec sa tête et non son cœur", il avoue à demi-mot que la vision d’un CR7 dominateur, incontournable, à la hauteur du monstre médiatique qu’il est, n’est plus que le fruit de la nostalgie.

Quelques statistiques volent encore au secours de l’idole lusitanienne. C’est un Mondial ô combien paradoxal qui se referme pour lui. Avec un but face au Ghana, il est devenu le premier joueur à trouver la faille dans cinq éditions de la Coupe du monde. Avec son entrée en quart ce samedi, il est devenu corecordman du nombre de sélections (196, pour 118 buts), parmi toutes les nations reconnues par la FIFA. Mais ce qu’il voulait devenir, c’est un champion du monde. Un destin que peut encore embrasser son grand rival Lionel Messi.

"Ce qui diffère des derniers Mondiaux, c'est que Messi assume complètement la pression"

Maison de retraite dorée ?

Dans le jeu, dans ce qu’il dégage - ou plutôt ne dégage plus -, Cristiano Ronaldo n’a pas dû séduire de grosses cylindrées européennes, en cette compétition particulière pour lui. Sans club depuis son divorce en mauvais termes avec Manchester United, consommé en début de Coupe du monde, le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions arrive à un tournant. La suite, c’est une possible signature en Arabie Saoudite, avec un salaire mirobolant en guise de témoin de son passé prestigieux.

Samedi à Doha, nous avons peut-être assisté au crépuscule d’un géant. Peut-être, seulement. Parce qu’il serait audacieux de condamner un joueur si différent. Parce qu’il n’a rien déclaré au sujet de son avenir depuis le camouflet et que l’Euro 2024 n'aura lieu que dans un an et demi. Parce que le grand livre du football est parsemé de rédemptions et de chapitres irrationnels. Mais tout dans ce tournoi semblait répondre au script de la dernière chance. Elle a glissé entre les doigts de Ronaldo.

