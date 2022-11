Coupe du monde

Tops

L'Angleterre, force tranquille

Les Three Lions n'avaient pas brillé face aux États-Unis. Ils n'ont pas été particulièrement flamboyants ce mardi soir face aux Gallois (0-3) . Mais à l'arrivée, les hommes de Southgate ont bouclé la phase de groupes avec sept points et surtout avec neuf buts marqués pour un seul encaissé. A l'issue de ce premier tour, peu d'équipes (voire aucune) pourront se targuer d'avoir obtenu un tel bilan sur les plans offensif et défensif. Preuve que cette équipe anglaise a encore beaucoup de potentiel à délivrer.

Rashford et Foden ont saisi leur chance

Gareth Southgate a écouté le peuple. Alors que son équipe n'était pas franchement en danger avant son match face aux Gallois, le sélectionneur a décidé de titulariser Phil Foden, grand oublié des deux premiers matches (avec uniquement 19 minutes jouées face à l'Iran) et Marcus Rashford, troisième homme dans la hiérarchie des ailiers derrière Raheem Sterling et Bukayo Saka. Le coach anglais a dû être satisfait de ses choix. Rashford a inscrit deux très jolis buts et Foden, remuant mais inefficace en première période, a lui aussi marqué après avoir remis un peu de sobriété dans son jeu lors du deuxième acte. La force de frappe offensive de l'Angleterre est immense.

"Southgate se passe de ses meilleurs improvisateurs"

Chapeau, supporters gallois !

Le pays de Galles a gagné… dans les gradins ! Alors que leur équipe ne leur a pas donné grand-chose pour s'enthousiasmer durant cette compétition, les supporters gallois ont une nouvelle fois été exemplaires dans les tribunes du stade Ahmed-Ben Ali. Bruyante tout au long de la rencontre, la Red Army n'a jamais cessé de soutenir ses joueurs, même lorsque ceux-ci ont fini par baisser les bras. Après le coup de sifflet final, elle a même entonné son hymne national, à l'unisson, devant des Dragons reconnaissants. Chapeau.

Flops

Affligeant

Disons-le de manière assez directe : les joueurs gallois, eux, n'ont pas été au niveau de leurs supporters. Tout simplement catastrophiques dans le jeu, incapables de construire offensivement, les Dragons n'ont pas réussi à se donner une chance d'y croire. Les coéquipiers d'Aaron Ramsey n'ont cadré qu'un seul tir sur ce match, et sept en tout et pour tout sur l'ensemble de leurs trois matches. C'est trop peu. Et ennuyeux.

Bale, une (potentielle) dernière dans l'anonymat

Lui est le symbole de cette apathie galloise. Longtemps capable de se sublimer au sein d'une équipe dont le niveau moyen était largement inférieur au sien, Gareth Bale n'a pas trouvé de nouveau souffle durant sa Coupe du monde, alors qu'il avait été l'un des grands artisans du titre décroché par le Los Angeles FC en MLS. Bilan de son match face à l'Angleterre, qui devrait être son dernier dans un Mondial : 7 ballons touchés, 5 perdus, une seule passe réussie et… un remplacement à la pause. Triste.

Ward, c'est pas mieux…

Danny Ward n'a pas fait oublier Wayne Hennessey. Remplaçant de l'habituel titulaire, suspendu après l'énorme faute qui lui a valu une exclusion face à l'Iran , le portier appartenant à Leicester n'a pas vraiment saisi sa chance. Loin d'être irréprochable sur le coup franc de Marcus Rashford, il n'a pas non plus été décisif sur le deuxième but du Mancunien, laissant le ballon filer entre ses jambes.

