Une prestation très triste d'un côté, une copie enthousiasmante de l'autre mais un score de parité au final. Les Pays-Bas et l'Equateur se sont quittés sur un match nul, vendredi à Doha, lors de la 2e journée du groupe A de la Coupe du monde (1-1). Si Cody Gakpo a vite ouvert le score (6e), les Néerlandais se sont ensuite révélés passifs et l'inévitable Enner Valencia (48e) a logiquement égalisé pour des Equatoriens bien plus fringants. Les deux équipes se partagent la tête de la poule avec 4 points devant le Sénégal, et le Qatar est donc éliminé.

Après la victoire du Sénégal sur l'hôte qatari (3-1), ce choc entre les deux vainqueurs de la première journée est parti fort. Déjà buteur lors de la victoire sur le Sénégal (2-0), Gakpo a remis cela en profitant d'un mauvais renvoi de Moises Caicedo sur une longue ouverture de Nathan Aké pour catapulter le ballon au fond des filets (1-0, 6e). Mis sur orbite par leur pépite de 23 ans, les Oranje ont pourtant ensuite décidé de laisser venir leurs adversaires.

Valencia frappe encore

Sonnés et d'abord peu à l'aise dans leur nouveau système à trois défenseurs centraux calqué sur celui des Néerlandais, les Equatoriens ont tardé à réagir. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir Valencia solliciter Andries Noppert d'un puissant tir en venant de la gauche (32e). Solidaires, volontaires et percutants, les hommes de Gustavo Alfaro ont cru égaliser juste avant la pause mais le défenseur troyen Jackson Porozo était hors-jeu après un corner et le but de Pervis Estupinan a été refusé (45e+3).

Après cette fausse joie et malgré l'entrée de Memphis Depay côté Pays-Bas, l'Equateur a repris fort. Virgil Van Dijk et Noppert, eux, sont devenus apathiques comme leurs coéquipiers et se sont mis en difficulté à la relance. Le portier a bien dévié la frappe d'Estupinan venue de la gauche mais Valencia avait suivi et a marqué tranquillement aux six mètres (1-1, 48e). L'attaquant en est déjà à 3 réalisations dans ce Mondial, il a aussi signé les 6 derniers buts de son pays dans le grand tournoi planétaire. Mais il a cédé sa place sur blessure, encore touché au genou (89e).

Des Oranje secoués

Les Néerlandais n'ont curieusement même pas tenté de relever la tête. Surveilé de près, Frenkie De Jong est resté trop peu influent et ce sont les Equatoriens qui ont continué de pousser. Gonzalo Plata a même fracassé la transversale de Noppert d'une belle frappe du gauche (59e).

Teun Koopmeiners (66e) n'a pas cadré le second et dernier tir de Pays-Bas très décevant dans leur expression collective. Secoués jusqu'à la dernière minute par des adversaires vaillants malgré la sortie sur blessure de Valencia, les hommes de Louis Van Gaal s'en sortent très bien avec ce match nul. Ils pourront toutefois valider leur billet pour les 8es de finale face à un Qatar d'ores et déjà éliminé. La Tri, elle, devra batailler face au Sénégal.

