la porte restait ouverte" pour Interrogé mardi par l'AFP, à moins d'un mois du Mondial (20 novembre-18 décembre 2022), Didier Deschamps a rappelé que "" pour Raphaël Varane et Mike Maignan , blessés ces derniers jours et encore incertains pour le Qatar.

Le seul pour qui la porte est fermée, c'est N'Golo Kanté

Avant de dévoiler sa liste pour la Coupe du monde, le 9 novembre, le sélectionneur a rappelé qu'il n'appellerait pas un joueur "qui n'est pas en mesure de jouer le début de la compétition", le 22 novembre contre l'Australie, tout en entretenant l'espoir de plusieurs joueurs convalescents. "Le seul pour qui la porte est fermée, c'est N'Golo Kanté. Pour les autres, il faudra voir l'évolution de leurs blessures", a-t-il expliqué.

Didier Deschamps a déjà perdu son infatigable milieu récupérateur N'Golo Kanté, opéré des ischios-jambiers et indisponible pour quatre mois, et croise les doigts pour que Paul Pogba, un de ses relais privilégiés dans l'équipe, guérisse à temps de sa grave blessure au genou droit. S'il suit son programme de reprise dans les temps, le milieu de la Juventus Turin a toutefois des chances d'être du voyage à Doha, comme Lucas Hernandez, autre blessé sur le retour avec le Bayern Munich. Le défenseur du PSG Presnel Kimpembe est aussi espéré rapidement.

"C'est au cas par cas, a souligné Didier Deschamps. Pour Paul (Pogba), qu'il ait du temps de jeu avant la compétition, le plus possible, je dis oui, car il est en déficit par rapport aux autres. Pour Raphaël (Varane), c'est moins problématique sur cet aspect-là, car c'est une blessure musculaire. Il y a différentes étapes. La première, qui est indispensable, c'est que le joueur soit guéri. Après, il faut évaluer la condition athlétique, avec le staff médical et les données que l'on a. Et dans un troisième temps, il y a la concurrence au poste. On ne peut pas faire de généralités."

Ces propos paraissent un peu moins catégoriques qu'en septembre, lorsque "DD" avait assuré que tout blessé n'ayant pas pleinement récupéré resterait à la maison, peu importe son statut. Reste à savoir si Didier Deschamps pourra cocher le nom de Raphaël Varane, Paul Pogba et Mike Maignan dans sa liste de mondialistes, rendue publique le 9 novembre, et transmise à la FIFA dans sa version définitive cinq jours après.

