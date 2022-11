C'était il y a moins de dix jours, mais à l'échelle d'une Coupe du monde, cela ressemble à une éternité. Le 19 novembre dernier, après avoir passé plusieurs semaines en délicatesse avec sa cuisse, Karim Benzema se blesse à Doha lors de son premier entraînement collectif depuis l'arrivée des Bleus au Qatar. Le séisme est immense. C'est par un long message que KB9 confirme son départ le lendemain : "Ce soir, il faut que je pense à l'équipe, comme je l'ai toujours fait. Alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde".

Pourquoi ? Simplement parce que TeleMadrid a confirmé que le Français serait déjà de retour à l'entraînement ce jeudi avec le Real Madrid. De son côté, Marca, par l'intermédiaire de son journaliste Mario Cortegana, explique que le staff madrilène a été surpris du diagnostic fait par les équipes médicales des Bleus à Doha. Selon eux, ce rapport médical a été bien plus alarmant qu'il n'est en réalité.

Alors, Benzema va-t-il revenir au Qatar ? En l'état, l'hypothèse reste… une hypothèse. Si Deschamps et Benzema ont acté ce choix le 19 novembre dernier, c'est qu'ils étaient raccords sur le timing trop serré pour que KB9 joue un vrai rôle dans ce Mondial. De plus, la reprise de l'entraînement ne signifie pas nécessairement la capacité de disputer 90 minutes à haute intensité, a fortiori lors d'un Mondial. Enfin, alors que le groupe bleu a appris à vivre mais surtout à avancer avec toutes ces blessures , dont celles de Lucas Hernandez encore plus récemment, revoir Benzema revenir à Doha semble très improbable en l'état.