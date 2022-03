le point sur beaucoup de choses" après le Mondial-2022 au Qatar, sans préciser sa pensée, vendredi soir à l'issue de Lionel Messi a déclaré qu'il ferait "" après le Mondial-2022 au Qatar, sans préciser sa pensée, vendredi soir à l'issue de la victoire de son équipe d'Argentine contre le Venezuela (3-0) à Buenos Aires.

Je pense à ce qui vient et qui est tout proche. Et après, je ne sais pas

"Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu'il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières", a dit le capitaine de l'Albiceleste (déjà qualifiée), auteur du 3e but contre la Vinotinto lors de cette avant-dernière journée d'éliminatoires de la poule unique sud-américaine.

Invité à préciser sa pensée sur son avenir, il a répondu: "Je ne sais pas. Je pense à ce qui vient et qui est tout proche, et c'est le match contre l'Equateur (mardi à Guayaquil). Ensuite, les matches de préparation en septembre et en octobre. Ensuite, le Mondial. Et après, je ne sais pas".

Ca fait un moment que je suis heureux ici en Argentine

"Ca fait un moment que je suis heureux ici en Argentine. C'est beau de savourer avec ce public et cette sélection, comme de gagner la Copa America avec un groupe merveilleux", a encore avancé le septuple Ballon d'Or aux 81 buts sous le maillot argentin. Il a aussi souligné que la victoire de vendredi au stade mythique de la Bombonera était importante "pour dire au revoir au peuple parce que nous ne jouerons plus (en Argentine) avant la Coupe du monde".

Leo Messi, tout sourire avec l'Argentine Crédit: Getty Images

Messi, qui aura 35 ans fin juin, connaît une saison délicate au sein de son nouveau club du Paris SG, après avoir quitté son club de toujours, le FC Barcelone, et avoir remporté avec éclat la Copa America l'été dernier au Brésil , son tout premier titre majeur en équipe nationale. "Leo" a disputé quatre Coupes du monde, atteignant la finale en 2014 (défaite 1-0 a.p. face à l'Allemagne) et sortant dès les huitièmes de finale lors de la dernière disputée en Russie, face à la France (4-3).

