Personne ne joue sa partition, les états d'âme sont restés à Paris et ces 24 roulent à l'unisson. Comment l'expliquer, un an après un Euro où les crispations étaient nombreuses et les conflits larvés ? Nouveau venu dans la galaxie bleue, Youssouf Fofana est un fin analyste de la situation. Et ce jeudi, il a révélé le secret de l'entente collective : "Les plus expérimentés nous laissent de la liberté d'expression et d'échec. Ils ne sont pas sur notre dos 24 heures sur 24 et ça suscite le respect. Quand ils disent A, tout le monde fait A. Si un jeune dit B, ils lui disent : pas grave mais la prochaine fait A. Ils ne vont pas lui dire : 'on est en Coupe du monde, il faut faire A.' Et nous, on les fait rigoler, bouger de leur quotidien."

Kylian Mbappé et Olivier Giroud (France) lors de France - Pologne Crédit: Getty Images

Ca fait la beauté de notre groupe

Les rôles sont clairement définis sur et en dehors du terrain. C'est aussi parce que la hiérarchie est claire que tout est plus facile sur le terrain. "On a des cadres qui nous libèrent vraiment, a continué Fofana. Dans le vestiaire, en match, on est en retrait, c'est vraiment leur boulot. En dehors, à l'hôtel ou l'extra sportif : il n'y a pas de contrainte, de complexe. Ca fait la beauté de notre groupe." Et les succès de l'équipe de France.

