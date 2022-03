Avec la mise à jour du classement FIFA ce jeudi, la composition des quatre chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe du monde sera officielle dans quelques heures. Mais une chose est sûre, les huit têtes de série sont d'ores et déjà connues. Outre le Qatar, pays organisateur du Mondial 2022, sept nations phares du football seront placées dans le pot 1 : La Belgique, le Brésil, l'Angleterre, la France championne du monde en titre , l'Argentine, l'Espagne et le Portugal.

L'horizon s'est éclairci pour les autres chapeaux. Désormais sûrs d'être qualifiés pour le Mondial qatari, le Mexique et les Etats-Unis , respectivement vainqueur face au Salvador (2-0) et défaits par le Costa Rica (0-2) cette nuit, sont assurés d'être dans le pot 2. Les deux nations de la zone Concacaf seront accompagnées par le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, la Croatie et l'Uruguay.