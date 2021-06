Une page se tourne au Paris Saint-Germain. Irene Paredes, capitaine des féminines du PSG quitte le club de la capitale après cinq saisons et un titre de championne de France 2020-2021. "Il y a 5 ans je suis arrivée ici pour grandir et remporter ce titre. Avec beaucoup d'effort, de plaisir, mais aussi des déceptions, nous l'avons finalement eu", a déclaré la défenseure espagnole de 29 ans en message d'adieu sur Twitter et Instagram, mardi. "C'est le moment pour moi de changer d'air et continuer à grandir en tant que footballeuse", a-t-elle ajouté.

Arrivée au sein du club francilien en 2016, Irene Paredes aura participé à la saison historique du PSG, qui a mis fin à 14 ans de domination lyonnaise sur la scène nationale, en remportant le premier titre du club il y a quelques mois. La joueuse n'a pas précisé dans quel club elle allait s'engager mais la presse catalane a évoqué son arrivée à Barcelone la saison prochaine.

