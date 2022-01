Le triplé de Marie-Antoinette Katoto (10e, 64e, 68e) et les buts de Kadidiatou Diani (48e) et Paulina Dudek (58e) ont permis aux championnes de France de recoller à trois points de l'Olympique lyonnais, leader et difficile vainqueur à Montpellier (3-2) samedi. Au-delà du résultat, c'est le retour de Kheira Hamraoui sur les pelouses qui a marqué les esprits, trois mois après son dernier match. Sa précédente apparition avec le maillot parisien remontait au 31 octobre à l'occasion d'une victoire 3-0 à Dijon.

Aminata Diallo avec le numéro 20, et Kheira Hamraoui (avec le numéro 14) avec le PSG Crédit: Getty Images

L'internationale tricolore de 32 ans a été agressée pour une raison encore inconnue dans la soirée du 4 novembre par deux individus cagoulés, en présence de sa coéquipière Aminata Diallo qui la raccompagnait en voiture après un dîner d'équipe. Cette dernière, entendue par les enquêteurs la semaine d'après en garde à vue, a été libérée sans aucune charge retenue contre elle. Comme Hamraoui, Diallo (26 ans) a également été alignée au milieu de terrain dimanche contre Saint-Étienne.

Sortie à la 84e minute, elle avait rejoué le 9 janvier pour la première fois, au cours du 16e de finale de Coupe de France féminine remporté à Dijon (0-0, 5-4 t.a.b.). Le PSG devait composer dimanche sans deux milieux de terrain, restées aux soins: l'Allemande Sara Däbritz, habituelle titulaire, et la Française Léa Khelifi. Les Parisiennes reçoivent leurs rivales de l'OL samedi (14h00) en 8e de finale de Coupe de France.

