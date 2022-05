Finaliste de la Coupe de France, mais éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par Lyon, le PSG féminin espère encore pouvoir finir la saison en beauté, et ainsi conserver sa couronne de champion de France. Les joueuses de Didier Ollé-Nicole, détachées par l’OL, ont glané un deuxième succès consécutif, ce samedi sur la pelouse de Bordeaux (1-5), grâce notamment à un triplé de Kadidiatou Diani, pour revenir provisoirement à deux points des Fenottes.

Les Parisiennes, qui ont également vu Marie-Antoinette Katoto inscrire son 18e but de la saison en championnat, avant que la Canadienne Jordyn Huitema n’y aille de sa réalisation, espèrent désormais que le Paris FC, qui les a tenu en échec (0-0) début avril, fasse de même sur sa pelouse, ce dimanche (14h45), face à l’Olympique Lyonnais.

De l’autre côté du classement, l’AS Saint-Etienne, dont l’équipe masculine est déjà en difficulté en Ligue 1, a été officiellement relégué en D2 féminine, suite à sa défaite à Reims (1-0), la 15e en 20 matches cette saison. Largement battu par Montpellier (3-0), Soyaux, 11e et qui compte 3 points de retard sur Issy à deux journées de la fin, n’est plus très loin non plus d’une rétrogradation à l’échelon inférieur. Les Franciliennes, lourdement battues par Fleury (0-5), ne sont pas encore à l'abri.

