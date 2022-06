Une répétition générale, sans toutes les cadres. Corinne Diacre déplorera les absences de Wendie Renard, Grace Geyoro et Sakina Karchaoui, vendredi face au Vietnamn, pour le dernier match de préparation des Bleues avant l'Euro (6-31 juillet). La sélectionneure française revoit ainsi ses plans : "C'est vrai que j'avais dit que le match du Vietnam se rapprocherait normalement du onze qui devrait démarrer contre l'Italie (le 10 juillet en entame de la compétition, NDLR). En parlant trop vite, on est obligé de revenir sur ce qu'on dit."

"En parlant trop vite, on ne peut pas faire ce qu'on dit. Donc la prochaine fois je parlerai moins", a-t-elle souri concernant la mise au repos de ces trois joueuses majeures. Vendredi au Stade de la Source (Orléans), il y aura donc des points à marquer : "On savait qu'on aurait besoin de tout le monde. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Certaines auront un peu plus de temps de jeu."

Ad

4-0 : les Bleues ont fait le job en amical face au Cameroun - 25/06/2022 Crédit: Imago

Matches amicaux Avenir en suspens et grande première avec les Bleues : l'été brûlant de Katoto 24/06/2022 À 22:52

"L'avenir de Katoto ? Demain (vendredi), on n'en parlera plus... enfin j'espère"

Elle est en jambes, elle a fait une bonne préparation, pourtant difficile avec son gabarit. Elle va la digérer. Je la sens très bien dans le groupe", rassure Diacre, ce jeudi en conférence de presse. Six jours après un net succès face au Cameroun (4-0) , la France a une dernière opportunité de faire le plein de confiance. Marie-Antoinette Katoto, notamment, n'a pas marqué lors de ce match. "", rassure Diacre, ce jeudi en conférence de presse.

L'attaquante du PSG, en fin de contrat en ce 30 juin, devrait bientôt être débarrassée d'un poids. "Concernant son avenir, vous (les médias, NDLR) êtes un peu mieux placés que moi, vous savez très bien que ça va être imminent, estime son entraîneure. Demain (vendredi) on n'en parlera plus... enfin j'espère. Il faut surtout la laisser se concentrer, justement, pour qu'elle soit performante à l'Euro."

Un but de renard au meilleur des moments : Katoto remet Paris à flot

D1 Arkema L'ASSE battu et relégué, le PSG, vainqueur de Bordeaux, s'accroche 07/05/2022 À 16:51