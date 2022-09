La milieu internationale néerlandaise Jackie Groenen a quitté Manchester United pour s'engager avec le Paris SG pour trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025, a indiqué jeudi le club français, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions. La joueuse de 27 ans rejoint à Paris sa compatriote Lieke Martens, autre recrue de l'intersaison, avec qui elle a déjà évolué il y a une dizaine d'années à Duisbourg en Allemagne.

L'ancienne Mancunienne (2019-2022) passée également par Francfort et Chelsea vient renforcer le milieu de terrain des Parisiennes, affaibli cet été par le départ de l'Allemande Sara Däbritz à Lyon. Le club de la capitale a en revanche réussi à conserver la milieu Grace Geyoro, courtisée par Chelsea.

Le PSG a par ailleurs pris la décision de ne pas intégrer dans l'effectif la milieu Kheira Hamraoui, officiellement pour des raisons sportives. L'internationale tricolore, dont la dernière saison a été perturbée par une affaire d'agression encore non élucidée, est sous contrat jusqu'en 2023.

Joueuse "box to box", capable de multiplier les mouvements d'attaque et les replis défensifs, Groenen fait partie des cadres de l'équipe des Pays-Bas (92 sélections), avec laquelle elle a remporté l'Euro-2017 et disputé l'édition 2022, achevée en quarts de finale face à la France (1-0 après prolongation).

