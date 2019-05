"Cette finale de Coupe d'Allemagne, c'est quelque chose d'énorme pour nous tous, pour le club et pour toute la ville. Nous avons atteint quelque chose dont nous pouvons être fiers", savoure Ibrahima Konaté, Parisien de naissance, qui s'est imposé cette saison comme le pilier de la défense centrale du RB Leipzig, la plus imperméable de Bundesliga, et vient d'être retenu pour jouer l'Euro des Espoirs en juin avec la France.

Le chemin parcouru depuis son arrivée de Sochaux en 2017 est impressionnant. Cette année-là, Leipzig, soutenu par son mécène Red Bull, avait recruté à coup de millions plusieurs joueurs déjà expérimentés pour se donner un nouvel élan. Konaté, avec sa maigre expérience de L2 (12 matches avec Sochaux) et ses quelques sélections en U17 pour la France, faisait figure de petit Poucet. Autant dire que la presse allemande ne s'était pas appesantie sur son cas. Deux ans plus tard, le voilà devenu une pièce maîtresse d'une équipe ambitieuse et en pleine croissance, dont l'objectif avoué est de devenir à terme le concurrent numéro un du Bayern en Allemagne.

"Les objectifs du club sont les mêmes que les miens"

Sur le terrain, et malgré ses 93 kg (pour 1,92 m), celui que ses coéquipiers appellent "Ibou" est étonnement mobile et rapide. Il fait montre d'une sérénité étonnante pour son âge, qu'il puise dans ses qualités complémentaires: puissance dans les duels, et excellent sens du placement qui lui permet souvent de couper les trajectoires des ballons adverses.

Ibrahima Konate vs. Philipp Bargfrede (Werder Bremen vs. RB Leipzig)Getty Images

"Cette saison, Ibou a de nouveau fait un grand pas dans sa progression", dit de lui son entraîneur Ralf Rangnick, qui l'a déjà aligné 42 fois (avant la finale de samedi), toutes compétitions confondues. "Il est déjà relativement avancé dans le développement de sa personnalité, très clair dans sa tête et très professionnel". En début de saison, son salaire a été revu à la hausse, et son contrat prolongé jusqu'en 2023.

"Lorsque les dirigeants m'ont fait l'offre, j'ai signé tout de suite", a raconté le jeune Français au magazine Kicker, "parce que le RB est un club où beaucoup de choses sont possibles. Les objectifs du club sont les mêmes que les miens: nous voulons nous développer ensemble, acquérir de l'expérience et à plus ou moins long terme gagner des titres. Et on peut commencer dès samedi".

Lewandowski muselé

Samedi, la finale de la coupe d'Allemagne contre le Bayern et son buteur en série, Robert Lewandowski. Konaté n'a pas peur. Lors de leurs trois derniers duels en Bundesliga, le Polonais n'a pas réussi à marquer une seule fois ! "Lewandowski est un grand joueur, il a gagné beaucoup de choses et a beaucoup d'expérience. Jouer contre lui est un grand défi", dit modestement le jeune homme. Avant d'avouer que, plus jeune, ses idoles étaient deux autres joueurs du Bayern : "Robben et Ribéry. Je les avais toujours tous les deux dans mon équipe sur la PlayStation. Mais à l'époque je n'aurais jamais rêvé d'évoluer moi-même en Bundesliga et de pouvoir jouer contre eux".

Robert Lewandowski (FC Bayern München)Getty Images

Il aura samedi probablement l'occasion de se frotter une dernière fois à l'un ou l'autre des deux vieux grognards, si l'entraîneur Niko Kovac les lance en fin de partie, comme il a désormais l'habitude de le faire. Pour ses 20 ans, ce serait une belle surprise. Même si les héros de son adolescence n'ont certainement aucune intention de lui faire de cadeaux.