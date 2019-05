Le Bayern Munich récupère son bien. Après deux échecs consécutifs dans la compétition, le Rekordmeister a remporté la Coupe d’Allemagne pour la 19e fois de son histoire ce samedi. Les Munichois ont dominé le RB Leipzig en finale (3-0) grâce à un doublé de Robert Lewandowski et à un but de Kingsley Coman. Entrés en fin de match, Arjen Robben et Franck Ribéry ont pu participer à la fête, alors que Corentin Tolisso a effectué son grand retour après huit mois d’absence.

C’est depuis le banc des remplaçants que Franck Ribéry et Arjen Robben ont assisté au coup d’envoi de cette finale. Sans ses vétérans mais avec Kingsley Coman et Serge Gnabry, le septuple champion d’Allemagne en titre est entré timidement dans la partie. Le RB Leipzig aurait même pu prendre les devants, mais la tête à bout portant de Yussuf Poulsen a été repoussée par un Manuel Neuer impeccable (11e). Pour Robert Lewandowski en revanche, le premier ballon exploitable a été converti en but. L’attaquant polonais a repris un centre de David Alaba d’un coup de casque imparable (0-1, 29e), mettant ainsi sa formation sur de bons rails.

"Robbery", un dernier titre pour la route

Dans la foulée de l’ouverture du score, les Bavarois ont appuyé sur l’accélérateur et il a fallu un sauvetage d’Ibrahima Konaté sur sa ligne pour empêcher Kingsley Coman de doubler la mise (42e). Déjà décisif en première période, Neuer a récidivé dès le retour des vestiaires en remportant son duel face à Emil Forsberg (48e). La rencontre s’est définitivement emballée et Péter Gulacsi a dû s’employer pour maintenir son équipe en vie (55e, 62e). Le gardien hongrois n’a cependant rien pu faire face à Kingsley Coman, qui l’a fusillé d’une frappe du gauche (0-2, 78e).

Lewandowski a ensuite parachevé le succès des siens en inscrivant un deuxième but, son 40e toutes compétitions confondues cette saison (0-3, 85e). Ribéry et Robben ont quant à eux pu étrenner le maillot munichois une toute dernière fois avant de quitter le Bayern, tandis que Corentin Tolisso a disputé son premier match depuis sa rupture des ligaments croisés survenue mi-septembre. Une semaine après avoir remporté la Bundesliga, les joueurs de Bundesliga peuvent donc soulever la DFB-Pokal. Un doublé coupe-championnat qu’ils n’avaient plus réalisé depuis 2016.