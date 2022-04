Manchester United et Tottenham lorgnent Eriksen

Retour gagnant pour le miraculé de Copenhague. Victime d'un malaise cardiaque lors du dernier Euro, Christian Eriksen (30 ans) a retrouvé les terrains et le plaisir de jouer sous les couleurs de Brentford. Très performant avec les Bees, l'international danois aurait tapé dans l'oeil de nombreux cadors de Premier League. Ces dernières heures, le Daily Mail rapporte que Manchester United et Tottenham seraient intéressés par le meneur de jeu et pourraient dégainer dans les prochaines semaines.

Notre avis : Eriksen en doit une belle à Brentford. Et le Danois pourrait très bien décider de poursuivre l'aventure avec le club londonien, le seul à lui avoir tendu la main après son accident.

Christian Eriksen Crédit: Getty Images

Mbappé n'ira pas au Barça

L'Equipe annonce ce mardi que l'international français ne signera pas au FC Barcelone, venu aux informations ces dernières semaines. "Il laisse plusieurs pistes ouvertes pour son avenir. Mais celle menant au club catalan a été refermée", rapporte ainsi le quotidien, qui précise que l'attaquant du PSG a toutefois été à l'écoute du projet catalan. Si Mbappé, lui, hésiterait toujours sur la voie à suivre pour son avenir annonce ce mardi que l'international français ne signera pas au FC Barcelone, venu aux informations ces dernières semaines. "", rapporte ainsi le quotidien, qui précise que l'attaquant du PSG a toutefois été à l'écoute du projet catalan.

Notre avis : Pour Mbappé, ce sera soit une prolongation à Paris, soit un départ au Real.

Le PSG aurait dégainé pour Pogba

C'est un secret de Polichinelle : le Paris Saint-Germain est en première ligne pour la signature de Paul Pogba lors du prochain mercato. Alors que son contrat se termine en juin prochain à Manchester United, le Manchester Evening News annonce que le club parisien aurait formulé une première offre au milieu de terrain, une proposition qui serait en revanche inférieure à celle proposée par les Red Devils. Même s'il est sensible à l'intérêt parisien, le champion du monde 2018 privilégierait un retour à la Juventus la saison prochaine.

Notre avis : L'avenir de Paul Pogba est plus indécis que jamais. Paris a une carte à jouer pour attirer la Pioche l'été prochain...

Di Maria suivi par la Juve...

En fin de contrat avec le PSG, tout comme Kylian Mbappé, Angel Di Maria pourrait lui aussi quitter le PSG. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'international argentin est une piste de la Juventus Turin, qui recherche le successeur de Paulo Dybala sur le mercato. Nicolò Zaniolo (AS Rome) serait toutefois la priorité des Bianconeri.

Notre avis : La Juve va bâtir son avenir autour de Vlahovic et Chiesa. Et dans le projet rajeunissement entamé, Di Maria représenterait une exception. Priorité à Zaniolo.

... où Chiellini pourrait partir

La Gazzetta dello Sport, le défenseur italien est proche d'un accord avec un club de MLS. D'autres départs seraient à prévoir : Alvaro Morata, Luca Pellegrini, Federico Bernardeschi et peut-être Arthur. Comme expliqué ce week-end, Giorgio Chiellini devrait quant à lui quitter la Vieille Dame l'été prochain . Selon, le défenseur italien est proche d'un accord avec un club de MLS. D'autres départs seraient à prévoir : Alvaro Morata, Luca Pellegrini, Federico Bernardeschi et peut-être Arthur.

Notre avis : Si l'Italie avait disputé le Mondial cet hiver, "Chiello" aurait probablement continué à la Juve. Aujourd'hui, tout est différent et l'heure est aux adieux.

Giorgio Chiellini Crédit: Getty Images

Liverpool, le Real Madrid et la Juve prêts à sauter sur l'occasion pour Gnabry

C'est l'un des dossiers brûlants de la direction bavaroise cet été. En fin de bail en juin 2023, Serge Gnabry peine plus que jamais à trouver un terrain d'entente avec les dirigeants du FC Bayern Munich pour une extension de bail. Une situation tendancieuse qui n'a pas échappée à certains poids lourds européens. Selon les informations du Daily Mail, Liverpool, la Juventus et surtout le Real Madrid où évolue David Alaba, l'ancien coéquipier du joueur, suivraient de près l'évolution du dossier.

Notre avis : Si le dossier continue de patiner, nul doute que le champion d'Allemagne sera à l'écoute des offres pour son ailier international...

Araújo, "priorité absolue au FC Barcelone"

Ronald Araujo se rapproche d'une prolongation du côté de la Catalogne. En fin de contrat en juin prochain, convoité par le PSG, Manchester United ou encore Liverpool, le défenseur de 23 ans est de plus en plus enclin à prolonger son contrat à en croire les dernières indiscrétions de ESPN. L'international uruguayen (8 sélections) a d'ailleurs réitéré son souhait de rester au Barça ce dimanche au micro de Movistar. "Je suis très heureux d'être ici. Nous travaillons sur une prolongation. Cette semaine, nous avons une réunion. J'espère que ça sera bientôt résolu afin que je puisse continuer de nombreuses années dans ce club. Je veux rester ici."

Notre avis : Les récentes performances du club catalan ont de quoi rassurer le joueur sur la solidité du projet porté par Xavi. Un départ de Araujo parait de plus en plus improbable.

Matty Cash rempile à Aston Villa

Les Villans assurent leurs arrières. Débarqué en 2020 à Birmingham, Matty Cash (24 ans) a prolongé son contrat avec Aston Villa. Homme de base de Steven Gerrard, le latéral droit est désormais lié jusqu'en 2027 avec le club anglais. International polonais depuis 2021, il était titulaire avec la Pologne lors des barrages de qualification victorieux pour la Coupe du monde 2022. Cash était notamment convoité par l'Atlético de Madrid ces dernières semaines.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour Aston Villa qui continue de construire intelligemment son effectif.

