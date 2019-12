Sans surprise et dans un timing assez habituel, Didier Deschamps a reconduit son bail à la tête de l'équipe de France. Le comité exécutif de la Fédération Française de Football l'a acté ce mardi matin à l'unanimité. Champion du monde en titre avec les Bleus, en route pour le Championnat d'Europe 2020, le patron de la sélection national a paraphé une prolongation de deux ans et demi pour mener la sélection jusqu'au Mondial 2022, où les Bleus défendront leur titre acquis en Russie.

Arrivé en 2012 pour prendre la suite de Laurent Blanc, Didier Deschamps a toujours été reconduit de deux ans en deux ans après chaque qualification de l'équipe de France pour la grande compétition internationale à venir. Noël Le Graët, qui avait choisi DD il y a huit ans, n'a pas souhaité modifier une méthode qui fonctionne et a porté ses fruits.

Un mandat de 10 ans inédit en France

Didier Deschamps est déjà le sélectionneur de l'équipe de France comptant le plus de matches à son compteur puisqu'il a dirigé le mois dernier en Albanie (0-2) son 100e match à la tête des Bleus. Avec cette prolongation, il devrait devenir le patron des Bleus avec la plus grande longévité, dépassant Michel Hidalgo qui fut à ce même poste entre mars 1976 et juin 1984. DD atteindra la décennie en juillet 2022. Ce qui est commun chez nos voisins d’outre-Rhin mais sera donc une première en France.

Vidéo - Deschamps est-il le plus grand sélectionneur de l'histoire des Bleus ? Notre top 10 13:58

" Je n'ai pas de limite d'âge en tant que sélectionneur "

Depuis le début de son bail à la tête des Bleus, l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille a toujours répété combien ce poste lui tenait à cœur et qu'il espérait, tant que les résultats le lui permettraient, de rester dans un costume taillé sur mesure. "Je suis quelqu'un de positif et je sais que chaque jour qui passe me rapproche du jour où je ne serai plus sélectionneur, nous confiait-il l'an dernier à la même époque. Je fais en sorte de le rester le plus longtemps possible…"

L'homme Didier Deschamps ne se voyait pas entraîner jusqu'à 50 ans. Il en a désormais 51 et, finalement, aime toujours autant ça. "A partir du moment où je suis animé par cette même passion, que ma détermination et mon envie sont au maximum... Je n'ai pas de limite d'âge en tant que sélectionneur", disait-il le mois dernier. Il n'est pas le seul à voir les choses sous cet angle. La Fédération Française de Football le lui a prouvé mardi.