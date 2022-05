Ad

"Dans cette affaire, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai réuni les autres joueurs à Marseille (ndlr : à l'occasion de France-Côte d'Ivoire)pour savoir ce qu'ils pensaient, a fait savoir NLG. Ensuite, à Lille (ndlr : pour France-Afrique du Sud), Hugo Lloris, au nom des copains, est venu me voir pour me dire : 'Ne changez rien. Il faut une égalité parfaite des primes entre les joueurs.' Ça a duré dix minutes."

Equipe de France Griezmann place la France parmi les 4 favoris à la victoire finale au Qatar 22/04/2022 À 06:52

Karim Benzema et Kylian Mbappé, les deux buteurs des Bleus en finale de Ligue des Nations Crédit: Getty Images

Dès lors, le président de la Fédération française s'est montré très clair sur le cas Mbappé : "S'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout." Rappelons qu'en marge du rassemblement de mars, le Parisien avait décidé de ne pas participer à certaines opérations commerciales des Bleus. La réaction de son président s'est fait attendre mais elle a le mérite d'être claire.

Equipe de France Deschamps, souvent verni au tirage... mais pas toujours 31/03/2022 À 21:41