Pour l’instant il y a un président. Si c’est de moi-même non, mais si on vient me chercher, il faut réfléchir. Je ne demande pas un élan populaire. On verra comment ça se passe", a déclaré l'ex-légende de la Juventus. A 66 ans, Michel Platini serait prêt à s'investir de nouveau pour le football français. Dans un entretien accordé jeudi soir sur RMC , dans l'émission "Rothen s'enflamme", le champion d'Europe 1984 n'a pas écarté l'idée de devenir un jour président de la FFF. "", a déclaré l'ex-légende de la Juventus.

Il faut aller aux élections, travailler, bouger, aller voir les gens, avoir un programme. J’ai été vice-président de la Fédération française de football et président de l’UEFA donc je connais tout ça", a rappelé l'ancien numéro 10 des Bleus. Depuis 2015 et la révélation du FIFAgate , Michel Platini, ex-président de l'UEFA, n'a plus de fonction officielle dans le football. S'il souhaite prendre la présidence de la FFF, où il a été vice-président en 2001, le triple Ballon d'Or (1983, 1984 et 1985) devra attendre 2024 et la fin du mandat de Noël Le Graët. "", a rappelé l'ancien numéro 10 des Bleus.

"Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je me suis retiré de toutes mes affaires, a-t-il renchéri. J’ai pris un peu de recul. Je suis passionné par le jeu et les joueurs. Il me faut quelque chose de nouveau pour que je me relance quelque part." Michel Platini a annoncé qu'il avait déménagé à Cassis l'année dernière. Avant de prendre ses quartiers au Boulevard de Grenelle (ndlr : siège de la FFF) dans deux ans ?

