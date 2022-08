Plus les jours passent et plus l'affaire Pogba prend une ampleur inquiétante. Alors que la justice a ouvert une enquête pour "Tentatives d'extorsion", RMC Sport et L'Equipe révèlent des détails glaçants mardi sur la visite du champion du monde à Roissy-en-Brie en marge d'un rassemblement de l'équipe de France en mars dernier.