Equipe de France

Car après ce forfait du joueur d'Everton, touché à la cheville droite, et à deux jours du match contre l'Autriche en Ligue des Nations, Deschamps a choisi l'option la plus évidente. Encore très jeune (20 ans), et pas encore titulaire indiscutable à Rennes, Truffert avait l'avantage d'évoluer régulièrement avec les Espoirs. Il était d'ailleurs déjà présent à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleuets. Il n'a eu qu'à traverser la rue pour entrer dans la cour des grands. Il gonfle ainsi le groupe des "nouveaux", déjà composé d'Alban Lafont, Benoit Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani