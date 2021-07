Capitaine courage de l'équipe d'Italie, Giorgio Chiellini reste à 36 ans un excellent défenseur doublé d'un leader charismatique. Le défenseur central transalpin l'a rappelé en faisant tout un numéro à un moment pourtant riche en tension : le tirage au sort des tirs au but, mardi dans les ultimes minutes de la première demi-finale de l'Euro remportée par l'Italie contre l'Espagne à Wembley (1-1, 4 tirs au but à 2).

Si Jordi Alba était tout ce qu'il y a de plus sérieux à l'heure de se présenter devant Felix Brych et ses assesseurs, Chiellini, lui, était aussi détendu que tactile. Ce n'est pas le latéral gauche du Barça, taxé de "menteur" dans la bonne humeur et "câliné" par le vétéran de la Juve, qui dira le contraire. On vous laisse apprécier cette séquence savoureuse...

