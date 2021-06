Le match entre le Danemark et la Finlande n'aurait jamais dû reprendre. C'est l'avis de Peter Schmeichel. L'ancien gardien de Manchester United et de la sélection danoise, champion d'Europe en 1992, estime que la rencontre aurait dû être arrêtée après la malaise cardiaque dont Christian Eriksen avait été victime en fin de première période. "C'est une décision ridicule de l'UEFA, a déclaré Schmeichel sur la BBC. Ils auraient dû trouver une autre solution et montrer un peu de compassion, ils ne l'ont pas fait."

C'est peut-être les deux pires heures de ma vie dans le football, a poursuivi le père de Kasper, l'actuel dernier rempart de la sélection danoise. Une chose aussi terrible arrive et l'UEFA donne l'option aux joueurs de reprendre le match ou de revenir le dimanche à midi pour jouer la fin de la rencontre. Quel genre d'option est-ce là ? Le résultat est insignifiant. Je veux dire, comment peut-on jouer ?" Le match avait été suspendu par l'UEFA durant près de deux heures samedi avant sa reprise à 20h30. L'instance européenne a pris cette décision sur la demande des joueurs, et la Finlande s'est finalement imposée à Copenhague (0-1) . ", a poursuivi le père de Kasper, l'actuel dernier rempart de la sélection danoise.

"Honnêtement, il valait mieux en finir"

Le sélectionneur danois était revenu sur la décision des joueurs de reprendre la rencontre après le match, en conférence de presse. Nous savions que nous avions deux options, , a-t-il expliqué. Mais les joueurs ne pouvaient pas imaginer ne pas pouvoir dormir ce soir et devoir ensuite monter dans le bus et revenir demain. Honnêtement, il valait mieux en finir. Evidemment, c'est impossible de continuer à jouer comme ça après avoir traversé autant d'émotions. Mais les joueurs ont réussi à jouer. Et à dominer. C'est incroyable".

Nous avons parlé avec Christian Eriksen ce matin. Il a transmis un message à ses coéquipiers. Sa condition de santé est stable et il va continuer à être hospitalisé pour passer plus d'examens", a fait savoir la Fédération danoise dans son communiqué. La fédération danoise a donné des nouvelles rassurantes de Christian Eriksen, resté longtemps inanimé sur la pelouse et sauvé en grande partie par la rapidité et l'efficacité de l'intervention des services médicaux . "", a fait savoir la Fédération danoise dans son communiqué.

