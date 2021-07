Les débordements de Wembley feront date. Et ils ont impacté tout le monde. Après l'annonce de l'agression subie par le pilote de Formule 1, Lando Norris, dont la montre a été volée , Harry Maguire a révélé, mardi, au Sun, dont les propos sont rapportés par le Mirror , que son père avait été lui aussi victime des rixes survenues dans les travées de l'enceinte londonienne en marge de la finale de l'Euro 2020 entre l'Italie et l'Angleterre (1-1, 3-2 tab).

"Oui il a été impliqué dans ce désordre. Il a souffert de quelques blessures au niveau des côtes", a précisé le défenseur de la sélection anglaise. "Comme je l'ai déjà dit, c'était effrayant. J'ai vu des vidéos. Je lui ai parlé, ainsi qu'à ma famille, et il m'a dit qu'il avait eu peur. Lui et mon agent ont été ceux qui ont été les plus touchés."

Le joueur de Manchester United a terminé sur une note d'espoir. "Je ne souhaite que personne vive cela en regardant un match de football, en particulier lors d'une finale majeure. (...) J'espère que cela ne se reproduira plus."

un inspecteur éthique et disciplinaire" pour enquêter sur "les évènements impliquant des supporters qui sont survenus dans et aux abords du stade." L'UEFA a annoncé mardi l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération anglaise de football après les incidents survenus pendant la finale. Concernant les débordements en eux-mêmes, l'UEFA a nommé "" pour enquêter sur "."

