Au terme d'une soirée folle, les Bleus reprennent confiance. L'équipe de France a enchaîné un second match nul à l'Euro face au Portugal, mercredi à Budapest (2-2). Ce résultat lui permet de prendre la première place du groupe F et de retrouver la Suisse en huitième de finale. Alors que l'Allemagne a été tenue en échec sur le même score par la Hongrie , elle décroche aussi son billet et défiera l'Angleterre. Les Portugais terminent troisièmes et affronteront la Belgique.

Comme attendu, Didier Deschamps avait procédé à plusieurs changements et replacé Hernandez à gauche de la défense mais aussi Koundé à droite et Tolisso devant lui dans un 4-2-3-1. Son homologue portugais Fernando Santos avait également modifié ses plans et misé sur un 4-3-3 avec Moutinho et Renato Sanches plutôt que Bruno Fernandes. Cela a fonctionné puisque la Seleçao, bien en place, a su mettre le pied sur le ballon pour se montrer entreprenante face à des Bleus d'abord passifs même si Mbappé s'est procuré la première occasion et a chauffé les gants de Rui Patricio (13e).

Le raté de Lloris

Plus à l'aise collectivement, les Portugais ont pu compter sur Semedo et Renato Sanches pour attaquer côté droit, Varane a mal repoussé un centre et Ronaldo en a profité pour placer une bonne reprise à côté du cadre (20e). Sur un coup franc venu du même côté, Lloris s'est loupé dans sa sortie et a provoqué un penalty en percutant Danilo (27e). Alors que le milieu de terrain parisien a tardé à se relever, Cristiano Ronaldo ne s'est évidemment pas fait prier pour transformer la sanction et signer son 4e but dans cet Euro, son tout premier contre la France (1-0, 31e).

Dominés et sonnés, les Bleus ont souffert dans cette fin de première période. Ils ont pourtant, à leur tour, bénéficié d'un penalty pour une obstruction de Semedo sur Mbappé juste avant la pause. Benzema s'est élancé et a pris Rui Patricio à contre-pied (1-1, 45e+2). Le Madrilène débloquait enfin son compteur dans un Euro après 31 tirs et signait son 28e but en Bleu, le premier but depuis 8 octobre 2015

Un doublé pour Benzema, un autre pour CR7

Le second acte a semblé mal démarrer pour la France avec le remplacement d'Hernandez, blessé, par Digne (46e). Il a pourtant vite tourné dans l'autre sens avec une ouverture de Pogba vers Benzema qui est parti dans le dos de Ruben Dias pour aller s'offrir un doublé et donner l'avantage aux Bleus après validation du VAR (1-2, 47e). De quoi illustrer parfaitement la métaphore de Cristiano Ronaldo sur les buts qui viennent comme le ketchup.

CR7 a d'ailleurs failli tout de suite répondre à son ancien compère au Real Madrid mais n'a pas cadré sa tête au-dessus de Kimpembe (48e). Les Bleus ont pourtant subi un nouveau coup dur avec la sortie rapide de Digne sur blessure qui a forcé Rabiot à entrer en jeu en défense (52e). Si le Turinois s'est monté solide, Koundé a craqué de l'autre côté et provoqué un nouveau penalty en sortant les mains devant Ronaldo qui l'a encore transformé pour porter son total à 5 buts dans la compétition et 109 en sélection, record égalé (2-2, 60e).

Coman a remplacé et Tolisso et, malgré cette égalisation, les joueurs de Deschamps se montrés plus costauds dans la dernière demi-heure. Pogba a obligé Rui Patricio à s'envoler pour détourner sa superbe frappe (67e), Griezmann a envoyé la sienne au-dessus de la cible (86e). Les Français se contenteront toutefois parfaitement de ce partage des points à la saveur bien différente de celui contre la Hongrie (1-1). Tout n'est pas encore parfait mais ils ont trouvé leurs marques et pris confiance avant d'affronter les Suisses lundi à Bucarest.

