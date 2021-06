L’Allemagne verra bel et bien les huitièmes de finale de l’Euro 2022. Mais il s’en est fallu de peu, au bout du suspense… Copieusement chahutés par une équipe hongroise tout à la fois disciplinée et entreprenante, les hommes de Joachim Löw ont eu toutes les peines du monde à arracher un match nul nécessaire à l'Allianz Arena (2-2). Menés deux fois au score, les Allemands sont miraculés dans cette compétition. En terminant finalement deuxièmes du groupe F, ils affronteront l’Angleterre lors de la phase finale. La Hongrie, mal payée, est éliminée mais quitte l'Euro 2020 la tête haute.

Dans le sillage de la Croatie la veille, l’Allemagne a vu le gouffre s’ouvrir sous ses pieds. Pourtant à domicile en Bavière, certes sous une pluie battante, les Allemands ont affiché un visage indigne de leur héritage face à des Hongrois très courageux. Méconnaissables devant, parce que Leroy Sané a multiplié les mauvais choix et que ses coéquipiers ont été trop intermittents, les joueurs de Löw s’en sortent plus que bien. Et, pendant longtemps, leurs approximations défensives leur ont coûté très cher.

L’Allemagne s’est fait (très) peur

Car la Hongrie, qui a fait de la solidité défensive son credo, s’est permis d’ouvrir le score grâce à Adam Szalai. Le capitaine s’est un peu trop facilement démarqué pour ajuster Manuel Neuer (0-1, 11e). On attendait alors la réaction allemande, comme ce fut le cas face au Portugal lors du match précédent. Elle a tardé à se faire sentir. Pire, quand Kai Havertz a enfin daigné sortir de sa boîte après la pause pour égaliser en profitant d’une sortie manquée de Peter Gulacsi (1-1, 66e), Andras Schäfer a replongé l’Allemagne dans ses doutes en se jouant de la charnière centrale sur un deuxième ballon (1-2, 68e).

Malheureusement pour la Hongrie, comme face au Portugal, elle a fini par être rattrapée par ses efforts physiques et, un peu aussi, par le réservoir adverse. Voyant ses troupes en grande difficulté, Löw a jeté ses dernières forces dans la bataille et c’est finalement Leon Goretzka qui va lui permettre de prolonger son aventure à la tête de la sélection (2-2, 84e), au moins pour une rencontre supplémentaire. Mais, face à l’Angleterre, un adversaire d’un tout autre calibre qui évoluera chez lui, il faudra montrer autre chose. Sans quoi l’Allemagne signera une nouvelle sortie de route précoce, comme lors de la Coupe du monde 2018 d’où elle n’était même pas sortie de son groupe.

