Difficile de contester la sanction. On dirait même qu’Hugo Lloris s’en est bien sorti. Ce mercredi, dans le choc du groupe F, le capitaine des Bleus a concédé un penalty logique après une sortie complètement ratée dans sa surface. Sur un coup franc portugais très bien frappé, le portier tricolore est sorti aux devants de Danilo Pereira. Mais son timing n’était pas bon.

Résultat : un énorme tampon sur le milieu du PSG qui est resté de longues secondes allongé sur la pelouse et un penalty logique. Le tout accompagné d’un carton jaune qui aurait pu être d’une autre couleur. Face au but, Cristiano Ronaldo ne s’est pas fait prier et a ouvert le score, en force, pour permettre aux siens de mener face aux Bleus (1-0, 30e). Et se rapprocher encore un peu plus du record d’Ali Daei (108 buts pour le Portugais, 109 pour l’Iranien, meilleur buteur de l’histoire des sélections).

