Memphis Depay ? La révélation Denzel Dumfries ? Non, le meilleur buteur des Pays-Bas, c'est décidément Georginio Wijnaldum ! Déjà meilleur réalisateur de la formation néerlandaise lors des éliminatoires de l'Euro, le milieu de terrain en est déjà à trois buts dans cet Euro 2020 après son doublé lundi contre la Macédoine du Nord.

Le numéro huit des Oranje a commencé son ouvrage en profitant du très bon travail de Memphis Depay à la 51e minute. Pas toujours souveraine, la formation de Frank de Boer a fini par se mettre à l'abri grâce au bon placement de Wijnaldum, monté aux avant-postes, mais aussi à une certaine naïveté de la défense macédonienne.

Euro 2020 La qualification et la première place assurée : les Pays-Bas font carton plein 17/06/2021 À 20:52

Sept minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Servi sur une magnifique remise de Donyell Malen, Memphis Depay est cette fois tombé sur le gardien Stole Dimitrievski. Georginio Wijnaldum, avait de nouveau bien suivi pour reprendre le ballon plein axe, et doubler la mise, portant l'avance des locaux à 3-0. Le premier doublé d'un joueur des Pays-Bas à l'Euro depuis Ruud van Nistelrooy en 2004.. Avec ses 24e et 25e but en sélection, Wijnaldum a rejoint puis dépassé la légende Marco van Basten dans les annales de la sélection Oranje.

Un rendement offensif qui doit certainement ravir les dirigeants parisiens, qui ont fait de "Gini" leur première recrue estivale sans dépenser le moindre centime.

Euro 2020 Un match inégal mais l'Ukraine reste en course pour les 8es de finale 17/06/2021 À 14:51