Hugo Lloris : 5,5

Au chômage technique durant 45 minutes, il a assuré ses interventions en seconde période à mesure que la Mannschaft montrait les muscles. Une bonne sortie au milieu du trafic (55e), un bon jaillissement devant Kimmich (57e) et beaucoup d'autorité dans les airs.

En bref… Du travail bien fait.

Benjamin Pavard : 6,5

C'est lui qui enclenche l'action du but en trouvant Antoine Griezmann dans le cœur du jeu. Comme souvent avec le Munichois, sa générosité fut une précieuse béquille. Dans le combat, il a maîtrisé ses adversaires et on se demande encore comment il a pu se relever après la charge genou en avant de Gosens (58e).

En bref… Il a donné son corps à la France.

Le choc entre Robin Gosens et Benjamin Pavard Crédit: Getty Images

Raphaël Varane : 8

Toujours au bon endroit, toujours au bon moment. Varane a dégagé une autorité folle ce mardi. Capital dans les airs, décisif dans ses interventions (devant Müller notamment, 56e), il a écoeuré les Allemands dans un remake de sa performance implacable face à la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde russe.

En bref… Injouable.

Presnel Kimpembe : 6

Sa présence est dissuasive et il a globalement maîtrisé les évènements mais il oublie Gnabry dans son dos sur la plus grosse occasion allemande (54e). Pour le reste, son jeu de tête et sa protection de balle offrent des vraies bouffées d'air frais.

En bref… Costaud.

Lucas Hernandez : 7

C'est son appel dans le dos de la défense allemande qui crée l'étincelle sur le seul but du match où son centre tendu met Hummels dans l'embarras. Décisif devant, il a tenu la baraque derrière en éteignant Havertz et même Kimmich. Dans le duel, il a peu d'équivalent.

En bref… Du Hernandez dans le texte.

N'Golo Kanté : 6,5

On a vu que lui durant les dix premières minutes. Si les montées en puissance de Rabiot et Pogba à ses côtés l'ont soulagé, il a gardé sa constance. Toujours présent là où il faut, il a fait le ménage devant la surface des Bleus. Il n'a pas connu la même réussite avec la balle au pied mais peut-on seulement lui reprocher ?

En bref… Précieux, comme toujours.

Adrien Rabiot : 8

Le milieu de la Juve fut indispensable dans les sorties de balle. Il a accompagné avec détermination tous les mouvements des Bleus jusqu'à trouver le poteau après une belle projection (53e). Il oublie Antoine Griezmann sur le coup mais ce dépassement de fonction résume bien son match. Solide à la récupération, il a gagné en épaisseur au fil du match.

En bref… Du grand Rabiot.

La joie des Bleus face à l'Allemagne Crédit: Getty Images

Paul Pogba : 8,5

Un très grand match, encore une fois. Comme face à la Bulgarie, sauf que cette fois-ci, il a maîtrisé Kroos et Gündogan, excusez du peu. Avec la facilité qui le caractérise, il a plané sur la rencontre distribuant les caviars parfois longs de 40 mètres (Benzema, 33e). Dommage qu'il ne trouve pas un peu plus tôt Mbappé sur l'action du but refusé (85e). Mais que dire de son extérieur du pied pour Lucas Hernandez… Peu de joueurs auraient tenté cette passe décisive qui ne dit pas son nom, Pogba l'a réussie. La cerise sur le gâteau. Même si son influence a fini par diminuer, sa soirée reste gigantesque.

En bref… Pogboooooom.

Antoine Griezmann : 5,5

Hormis un caviar pour Pogba sur corner (16e), on l'a longtemps senti mal à l'aise dans la construction de jeu et les Allemands l'ont bien contenu en exerçant une grosse pression sur lui. C'est ainsi qu'il a perdu un ballon brûlant dans une zone inconfortable sur la première grosse occasion de l'Allemagne (22e). Il s'est remis dans son match grâce à un travail défensif exceptionnel. Quel don de soi, quelle abnégation ! Sa seconde période fut plus digne de ses standards et si Rabiot ne l'avait pas oublié, nous aurions sans doute une autre lecture de son match (53e).

En bref… Du cœur.

Karim Benzema : 5,5

Très discret dans l'ensemble, il a d'abord servi de rampe de lancement efficace pour les courses folles de Mbappé (56e, 77e) et sa connexion avec lui est indiscutable à l'image du but offert par le Parisien mais refusé par le VAR (85e). Dans le jeu, il s'est montré moins décisif même si ses relais ont contribué à fluidifier les sorties de balle.

En bref… Benzema-Mbappé, la french connexion.

Remplacé par Corentin Tolisso (89e).

Kylian Mbappé : 6

Chaque fois qu'il a touché le ballon l'Allemagne, et Hummels en particulier, ont tremblé. S'il n'a pas trouvé la faille, il le doit à une histoire de centimètres sur son but fantastique (refusé par le VAR, 67e) ou sur sa passe décisive pour Benzema (85e). Il a mis du temps à rentrer dans son match mais son pouvoir de nuisance reste la principale arme offensive de ces Bleus version combat. Même s'il sait aussi distribuer comme sur son inspiration pour Rabiot (53e).

En bref… Le VAR l'a privé d'une belle soirée.

