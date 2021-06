Le Danemark avait bien besoin de ça pour rester en vie. L'équipe danoise, verrouillée jusque-là par la Russie, a fini par trouver la faille, et de quelle manière ! Mikkel Damsgaard a signé l'un des plus beaux buts de la phase de groupes lundi. Le milieu de terrain de la Sampdoria de Gênes, 20 ans seulement, a surpris la défense adverse d'une frappe superbe, à la fois puissante et flottante de l'extérieure de la surface.

Ce but est aussi beau qu'il ne pourrait être précieux. Une victoire, et le Danemark passera devant sa victime du soir pour arracher la troisième place et conserver un (mince) espoir de qualification pour les huitièmes de finale.

