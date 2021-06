Patrick Schick est décidément l'un des hommes marquants de ce début d'Euro. L'attaquant tchèque s'était déjà illustré face à l'Ecosse (2-0), avec un doublé mais surtout un but exceptionnel , un lob du milieu de terrain qui a toutes les chances de rester le plus beau but de l'Euro. Schick était encore au centre des attentions ce vendredi face à la Croatie. A la 33e minute de jeu, le joueur du Bayer Leverkusen s'est retrouvé au sol, le nez en sang, après un contact avec Dejan Lovren.