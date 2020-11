Et si toutes ces prestations de haut vol permettaient au Suédois de revenir en sélection ? C'est en tout cas ce qu'a sous-entendu Zlatan Ibrahimovic sur les réseaux sociaux ce lundi matin. Le Milanais a en effet tweeté le message suivant : "Long time no see" ("ça fait si longtemps"), avec une photo de lui, portant le maillot de la sélection scandinave. Le natif de Malmö n'a plus porté la tunique de son équipe nationale depuis l'Euro 2016 où Zlatan Ibrahimovic n'avait été que l'ombre de lui-même à la pointe de l'attaque d'une sélection éliminée dès la phase de poules.