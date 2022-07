Un petit miracle et l’Angleterre passe le quart. Longtemps malmenées et incapables de bousculer des Espagnoles plus entreprenantes, les Lionesses ont renversé, sur la fin, une rencontre très mal engagée. Elles ont eu besoin de la prolongation pour vaincre la Roja (2-1, a.p.). Demi-finaliste du Mondial 2015, de l’Euro 2017 et du Mondial 2019, l’Angleterre sera bien au rendez-vous du dernier carré de sa compétition. Où elle affrontera la Suède ou la Belgique qui s’affrontent ce vendredi (coup d’envoi à 21h).

Avec un onze de départ identique pour la quatrième fois en quatre rencontres, le pays hôte a pourtant connu une mise en route compliquée. Car les joueuses de Jorge Vilda ont tout donné, sans le moindre complexe. Elles ont pris le jeu à leur compte et se sont montrées les plus dangereuses durant une majeure partie du match. Sans laisser la moindre miette à des Anglaises méconnaissables après leur parcours quasi parfait de la phase de poules (3 matches, 3 victoires, 14 buts pour, 0 but contre).

Une égalisation contestée

En toute logique, les Ibériques ont ouvert le score. Après un bon travail d’Athenea del Castillo entrée à la pause, Esther Gonzalez a placé les siennes sur le chemin d’un bel exploit (0-1, 54e). D’autant que les Lionesses sont longtemps restées impuissantes face au bloc défensif très bien organisé de leurs adversaires.

Mais avec l’apport des entrantes, elles ont fini par trouver la solution. A l’affût dans la surface après une remise de la tête d’Alessia Russo au duel avec Irene Paredes, Ella Toone a d’abord égalisé (1-1, 83e). Un but contesté pour une supposée faute sur la capitaine espagnole. Pas suffisamment flagrante pour que la VAR modifie la décision de l’arbitre française Stéphanie Frappart.

Georgia Stanway a ensuite signé le bijou de la soirée au cours de la prolongation. Après une course vers l’avant, la milieu de 23 ans a décoché un tir croisé splendide de 20 mètres sur lequel Sandra Paños n’a rien pu faire (2-1, 96e). Tout le Brighton & Hove Community Stadium a alors chaviré. Et malgré quelques petites réactions, les Espagnoles ont dû s’avouer vaincues. La belle histoire peut se poursuivre pour les Lionesses qui rêvent d’être la première équipe de football, hommes et femmes confondus, à ramener un titre majeur au pays depuis le Mondial 1966.

Ella Toone fête le but égalisateur lors du quart de finale Angleterre - Espagne à l'Euro 2022 Crédit: Getty Images

