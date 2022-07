Le jeu : Moins inspirées, moins conquérantes

Elles étaient restées sur une symphonie italienne, une démonstration de force. La Belgique, adversaire supposé le plus faible du groupe, aurait dû se faire emporter par la vague. Mais les héroïnes de dimanche dernier avaient oublié leurs capes aux vestiaires. Moins conquérantes, elles se sont contentées du strict minimum face à des Belges valeureuses . Après un début de match à la hauteur des espérances, la blessure de Marie-Antoinette Katoto et sa sortie du terrain ont complètement déréglé la belle machine. D'abord gênées par les sorties de balle belges, les Françaises ont ensuite géré à leur main, mais sont restées sous la menace constante d'un retour belge.

Ad

Kadidiatou Diani - France Crédit: Getty Images

Euro 2022 Les notes des Bleues : Le festival de Karchaoui, le gâchis de Renard IL Y A 32 MINUTES

Les joueuses : Karchaoui dans tous les coups, retour sur terre pour Geyoro

Intenable sur son côté gauche, Sakina Karchaoui a survolé le match face à la Belgique (2-1) offrant de vrais caviars à ses coéquipières. Sur les ailes, avec Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino, les Bleues ont fait peser un danger constant. Décisive sur l'ouverture du score mais en retard sur l'égalisation belge, Wendie Renard s'est trouée sur un penalty qui aurait dû soulager les siennes. Remplaçante au pied levé de Marie-Antoinette Katoto, Ouleymata Sarr a déçu.

La stat : 3

L'essentiel est assuré. Voilà l'équipe de France qualifiée pour le tableau final de l'Euro pour la troisième fois de son histoire. C'est seulement la deuxième fois qu'elle remporte ses deux premiers matches dans la compétition.

Le tweet

La décla : Corinne Diacre, sélectionneure de la France

On a un peu baissé de rythme à un moment donné et on n'a pas su concrétiser nos temps forts pour faire le break, et donc du coup l'égalisation belge est intervenue. On n'a pas l'habitude d'être malmenées on va dire.

La question : Les Bleues ont-elles perdu plus qu'elles n'ont gagné ?

Une deuxième victoire et la première place du groupe : le bilan objectif des Bleues est immaculé. Les joueuses de Corinne Diacre sont là où elles espéraient être après deux matches. Mais la victoire face à la Belgique immisce un doute après le chef d'œuvre face à l'Italie. D'abord parce que collectivement, ce fut bien moins abouti et la défense, notamment l'axe central, s'est montrée fébrile sur les timides tentatives belges.

Mais surtout parce que l'équipe de France ne sait pas quelle est la gravité de la blessure de Marie-Antoinette Katoto. "Pour le moment c’est une entorse du genou pour Katoto", a noté Corinne Diacre après la rencontre. A voir comment se sont débrouillées les Bleues après la sortie de leur meilleure joueuse, on comprend la crainte de la patronne tricolore et on a du mal à imaginer cette équipe aller au bout sans l'attaquante du PSG.

Marie-Antoinette Katoto est sortie sur blessure face à la Belgique. Crédit: Getty Images

Désormais, le destin de la France semble lié au bulletin de santé de la Parisienne qui bonifie le travail de ses coéquipières et donne une tout autre allure au collectif. Une équipe de France sans Katoto, ce n'est plus tout à fait la même histoire.

Euro 2022 Les quarts, dans la douleur IL Y A UNE HEURE