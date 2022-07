La France déjà au rendez-vous des quarts de finale. En s’imposant face à la Belgique ce jeudi (2-1), les Bleues signent un deuxième succès en deux rencontres dans cet Euro féminin 2022. Un carton plein qui permet aux Tricolores d’être assurées de la première place du groupe D. Avant même le dernier match de poule face à l’Islande lundi prochain (coup d’envoi à 21h). Un scenario rêvé même si l’impression laissée n’est pas la même que celle face à l’Italie dimanche dernier (5-1).

Pourtant, les Françaises ont rapidement ouvert le score, comme quatre jours plus tôt. Grâce à une tête de Kadidiatou Diani sur un centre de Sakina Karchaoui (1-0, 6e). On aurait alors pu imaginer voir des joueuses libérées et qui allaient dérouler face à l’adversaire le moins redoutable de cette poule. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Car Marie-Antoinette Katoto, touchée au genou, a dû rapidement sortir du terrain (15e). Et passer le reste du match en tribunes avec des béquilles.