De notre envoyé spécial à Rotherham,

Visiblement, Corinne Diacre était d'humeur badine. Pas autant que les joueuses islandaises, musique à fond et sourire jusqu'aux oreilles au moment de s'entraîner au New York Stadium dimanche, mais tout aussi contente de faire tourner en bourrique les journalistes présents à sa conférence de presse.

Ad

Euro 2022 "Je n'avais jamais vu ça chez les filles" : Bacha, la latérale qui monte IL Y A 10 HEURES

Les questions se sont multipliées, toutes tournées de manière à faire avouer un petit quelque chose à la sélectionneure mais avec un but simple : savoir qui allait remplacer Marie-Antoinette Katoto à la pointe de l'attaque tricolore pour le dernier match des Bleues dans ce groupe D (21h).

"Le vrai niveau des Bleues se situe entre l'Italie et la Belgique"

L'option poste pour poste avec Sarr ?

"J'ai fait deux changements au deuxième match donc les onze titulaires n'étaient pas les mêmes, a-t-elle expliqué au moment d'évoquer une équipe-type. Je fonctionne avec un groupe, je n'ai pas forcément de titulaires ou de remplaçantes. Il y a des filles qui démarrent et des filles qui entrent en jeu. C'est une petite différence, je ne joue pas sur les mots mais je vous l'avais déjà dit : toutes les joueuses peuvent démarrer, c'est pour ça qu'on les avait choisies avec mon staff".

Sur une relance destinée à lui faire parler d'Ouleymata Sarr ou de Melvine Malard, en balance pour le poste, elle a tenté de jouer la carte de l'humour. "Je vais mettre Wendie devant (rires), a-t-elle lancé au côté de sa capitaine. Il y a plein d'options. Vous me connaissez, je continuerai à ne rien vous dire". Un journaliste islandais a tenté sa chance, sans plus de succès.

Finalement, sans vraiment l'avouer, elle a cependant livré un petit indice. Interrogée sur la possibilité de voir Kadidiatou Diani utilisée à cette position, elle est revenue sur sa logique au moment de dresser cette liste des 23, passée à 22. "J'ai des vraies attaquantes de pointe, a-t-elle rappelé. Kadi donne satisfaction sur son aile droite. Quand on avait choisi les 23 joueuses, on avait doublé les postes. Donc il est logique que la joueuse qui était deuxième attaquante démarre".

Ouleymata Sarr en plein débordement contre la Belgique Crédit: Getty Images

On est rapidement passé à autre chose, à la demande de Marie-Antoinette

Dans son 4-3-3 immuable, c'est donc Ouleymata Sarr qui semble partir avec une petite avance, malgré son alerte à la cuisse samedi. Entrée face à la Belgique (2-1), elle avait donné de sa personne, avec beaucoup d'efforts mais un vrai déficit à la finition. Face à l'Islande, c'est donc une nouvelle chance qui pourrait se présenter à elle. Histoire de rassurer tout le monde quant à la capacité du groupe à réagir à l'absence de Katoto.

"Les filles sont dans leur compétition, elles sont concentrées, a encore expliqué Diacre. On a fêté mesurément notre qualif et notre première place jusqu'ici puisqu'en rentrant au camp de base, on était un peu moins joyeux. On est rapidement passé à autre chose, à la demande de Marie-Antoinette. Elle nous a demandé de continuer à faire les efforts et surtout d'aller au bout pour ce groupe-là". Histoire, aussi, de s'amuser à mener les journalistes en bateau.

Euro 2022 Diacre : "On savait qu’on ne mettrait pas 5 buts à la Belgique" 15/07/2022 À 07:00