"On avait l’impression que la France allait beaucoup plus vite que nous". Ce n'était pas qu'une impression et Lisa Boattin était bien placée pour le savoir. La latérale italienne a vécu une première en enfer pour son entrée dans cet Euro 2022 face aux Bleues (5-1). Dépassée, essoufflée et martyrisée par une rivale inarrêtable : Kadidiatou Diani.

Dans ce début de compétition, elle aura laissé une impression à peine atténuée par sa mi-temps décevante face à l'Islande (1-1) : ses débuts de match sont des ouragans qu'il faut savoir laisser passer. Face aux Italiennes puis face à la Belgique, les mêmes séquences : la Parisienne est touchée côté droit et alterne entre accélérations brutales, appuis dévastateurs et dribbles dans le petit périmètre.

"Elle a cette puissance naturelle où elle arrive, même face à trois ou quatre adversaires, à passer et à bien terminer ses actions, ce qui était un peu plus difficile pour elle auparavant", décrivait sa coéquipière au PSG Grace Geyoro mercredi. S'il fallait ne retenir qu'un mot pour résumer au mieux ses qualités, Diani elle-même avait choisi celui-ci : "puissance".

"Elle dégage une telle puissance sur les deux trois premiers mètres… À un moment donné, ses adversaires ont forcément du retard, confirme Sandrine Mathivet, sa première coach professionnelle du côté de Juvisy. Physiquement, elle avait déjà ça. Je me rappelle avoir eu des retours statistiques sur les tests qu'elle faisait en sélections de jeunes et c'était toujours la première en termes de puissance et de vitesse". Si ceux des sessions physiques d'Ashby-de-la-Zouch n'ont pas fuité, nul doute que Diani figure en bonne place.

Elle peut faire encore beaucoup plus et beaucoup mieux

Mais que Diani fasse des différences, c'est une rengaine connue. Que "Kadi" marque de la tête, en revanche… "Juste avant la Belgique, on me demandait où elle pouvait s'améliorer, j'avais pris l'exemple de son jeu de tête et de son manque d'efficacité. Evidemment, elle m'a fait mentir", sourit Olivier Echouafni, son ancien entraîneur au PSG qui garde un œil attentif à son évolution. Parce que, selon lui, à 27 ans, Diani est encore loin du pic de sa carrière.

"'Kadi' elle peut faire encore beaucoup plus et beaucoup mieux et dans tous les registres, estime-t-il. Elle en a les capacités. Après, c'est elle qui décide des choses. Elle pourrait être encore bien plus forte". En cause, encore et toujours, cette sacro-sainte efficacité que Corinne Diacre a espéré retrouver face aux Pays-Bas ce samedi pour un quart au couteau. Ses 19 buts en 74 sélections ne traduisent pas totalement toutes les différences qu'elle fait mais recense sans pitié son déficit à la finition.

"Fière" de son évolution, sa première coach à Juvisy reconnaît des progrès dans le domaine. Mais pas encore au point d'en faire une terreur des surfaces. "C'est encore un domaine où elle peut se perfectionner, notamment pour avoir une gamme plus complète, estime Mathivet. Elle peut encore s'améliorer sur ça et apprendre à marquer dans toutes les positions et avec les deux pieds. De par son jeu, elle est quand même souvent face au but".

Définitivement à droite

C'est pourtant d'elle que doit venir l'étincelle face aux Oranje. Parce que son talent, son statut et son expérience la désignent comme le danger numéro 1 des Bleues en l'absence de Marie-Antoinette Katoto. Parce qu'elle a réussi à débloquer son compteur en compétition internationale. Et parce que ses dernières saisons parisiennes l'inscrivent dans une caste à part.

"Ça doit faire partie des joueuses sur lesquelles s'appuyer, confirme Echouafni. Offensivement, il y a finalement assez peu de joueuses qui ont des matches de haut niveau dans les jambes. Pour moi, le haut niveau, c'est la C1 et il n'y a qu'une partie de l'effectif qui a joué ce genre de matches. Au niveau des attaquantes, il n'y en a pas forcément beaucoup".

C'est d'ailleurs vers elle que les regards se sont, un temps, tournés au moment de trouver la remplaçante de Katoto en pointe. Parce qu'elle avait déjà joué à ce poste-là mais surtout parce qu'elle représentait une garantie minimale pour Corinne Diacre, qui a finalement fait le choix de Melvine Malard. La sélectionneure des Bleues le sait mieux que quiconque : à droite, Diani est trop essentielle. Au point que c'est Delphine Cascarino qui a dû s'adapter à un nouveau poste ces derniers mois.

"L'imaginer dans l'axe, c'est un peu difficile, reconnaît Sandrine Mathivet, qui l'utilisait sur son aile droite. Tout dépend de l'animation que veut mettre en place Corinne Diacre. Mais 'Kadi' est précieuse sur un côté. Elle a cette capacité à prendre les espaces, de délivrer des bons centres voire de piquer dans l'axe pour affronter la gardienne. Pour jouer en pivot, il faut avoir des qualités particulières. Ce ne sont pas celles où elle est le plus à l'aise".

À un moment donné, je ne vais plus avoir le choix". Un an plus tard, c'est en équipe de France que la citation prend tout son sens… Sans elle, pas de salut, ou presque. Si les Bleues veulent aller loin, cela passera forcément par une nouvelle dimension acquise par Diani. Élue meilleure joueuse de D1 en 2021, la Parisienne avait eu ces mots pour L'Equipe quant à son sens des responsabilités au PSG : "". Un an plus tard, c'est en équipe de France que la citation prend tout son sens…

