De notre envoyé spécial à Ashby-de-la-Zouch,

Cette fois-ci, pas de poche de glace mais plutôt une attelle impressionnante. Jeudi, au moment de quitter le New York Stadium de Rotherham, Marie-Antoinette Katoto grimaçait en se déplaçant en béquilles mais espérait encore. Corinne Diacre elle-même n'avait-elle pas dit au micro de TF1 que cela ne semblait "pas méchant" ? Visiblement, il fallait se méfier des apparences.

Car, ce vendredi, l'espoir a volé en éclat, mettant au passage un sacré coup aux chances françaises dans cet Euro. Les examens approfondis passés par la Française ont révélé une grave blessure au genou droit : lésion du ligament croisé antérieur et ménisque fissuré. C'est donc avec un équipement autrement plus adapté que la star française a, malgré tout, suivi l'entraînement de ses coéquipières, ce vendredi à Ashby-de-la-Zouch, camp de base des Bleues, qu'elle devrait quitter samedi matin.

Marie-Antoinette Katoto et son attelle lors de l'entraînement des Bleues le 15 juillet Crédit: Getty Images

C'est par une petite réunion, quelques minutes avant de pénétrer sur le terrain du Champneys Springs, que la sélectionneure leur a annoncé la nouvelle. Puis, Katoto elle-même a pris la parole. "Elle nous a dit que cela faisait partie de la vie de sportive, qu'elle avait confiance en nous, expliquait ainsi Ouleymata Sarr. Elle sait qu'on est capable de le faire". Reste que le moment a marqué le groupe. Parce que c'est une des leurs qui quitte la compétition mais aussi, et surtout, parce que "c'est Marie".

Longue discussion avec Diacre

"On était toutes très touchées", a concédé Sandie Toletti. "C'est sûr que c'est un coup dur, appuyait Sakina Karchaoui, coéquipière de MAK9 en club. C'était une personne importante du onze, une grosse individualité qui se fond bien dans le collectif". Ce collectif, justement, sait que la vie sans Katoto risque de devenir tout de suite plus compliquée. Mais avant de se projeter sur la suite, il a fallu aussi accompagner celle qui rêvait de porter les Bleues au sommet de l'Europe.

Comme un symbole, les Bleues se sont d'ailleurs réunies en cercle, autour d'elle, juste avant de démarrer la séance. Corinne Diacre aussi a passé de longues minutes à échanger avec sa buteuse sous l'œil des journalistes. "C'est très dur pour elle, confirme Karchaoui. C'est une compétition qu'elle voulait absolument disputer, c'est normal. Elle nous a apporté son soutien pour le reste de l'Euro et elle sera derrière nous".

Marie-Antoinette Katoto, blessée, et Corinne Diacre lors de l'entraînement du 15 juillet Crédit: Getty Images

"Les mots sont difficiles, la déception et une certaine forme de rage sévissent en moi aujourd’hui, a tweeté en soirée Katoto. Cette blessure au genou n’est pas simple à encaisser, mais il faut relever la tête". Avant de conclure : "Je suis votre première supportrice". Des mots qui ont touché au sein du groupe, à en croire Ouleymata Sarr.

On a presque l'impression qu'on est plus triste qu'elle

"Perdre un des meilleurs éléments de l'équipe, ça ne fait pas plaisir, avançait celle qui l'a remplacée au pied levé jeudi. Mais on était déjà motivées pour aller en finale, et là ça nous surmotive. Elle sait que c'est dur pour nous mais on a presque l'impression qu'on est plus triste qu'elle".

A écouter les Bleues, s'apitoyer sur leur sort n'est pas une option même si elles ont perdu gros. "On s'est parlé entre nous, on doit rester positives dans ces moments-là. Dans les précédentes compétitions, on a déjà connu des blessures inattendues donc il faut savoir s'adapter", a ainsi tempéré Karchaoui, l'une des joueuses les plus expérimentées d'un vestiaire jeune et surtout encore vert dans la gestion émotionnelle de grandes compétitions.

Reste cet effet de sidération, qui balaye presque entièrement la satisfaction logique entrevue jeudi. L'onde de choc passée, il faudra se pencher sur la suite de cet Euro, d'abord pour préparer au mieux l'Islande mais surtout ce quart de finale tant attendu. Sans Katoto, donc, mais pas sans ambitions…

Marie-Antoinette Katoto regagne le camp de base des Bleues après l'entraînement du 15 juillet Crédit: Getty Images

