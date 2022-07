De notre envoyé spécial à Milton Keynes,

Pauline Peyraud-Magnin : 5

Elle a commencé le match avec une intervention bien sentie (13e) avant de sortir le grand jeu sur un coup franc adverse (22e). Dans son match, elle ne peut cependant rien sur les deux buts allemands. Son Euro n'est pas raté mais il manque cette parade qui change tout sur ce match.

En bref : Une grosse parade mais deux buts dans la musette

Eve Perisset : 3,5

Que ce fut compliqué. Si incisive en poules, la latérale droite a subi tout au long d'une première période en forme de cauchemar avec des mauvais centres, des ballons perdus brûlants mais surtout ce centre où elle se fait manger par Popp (40e). Sa deuxième période a été de meilleure facture mais son apport est décevant.

En bref : L'héroïne du quart a mal vécu sa demie…

Eve Perisset, battue sur le but de Popp Crédit: Getty Images

Griedge Mbock : 5

Dans son duel face à Popp, elle a longtemps été incisive (34e). Malgré quelques frayeurs dans la profondeur (6e, 50e), elle ne s'est jamais départie de sa sérénité et a même sauvé les siennes à deux reprises (70e, 76e). Mais elle a subi l'impact de Popp, qui joue magnifiquement le coup, sur le deuxième but (75e).

En bref : Un duel perdu qui change tout

Wendie Renard : 5,5

Sa première grosse intervention aérienne a donné le ton (2e). Elle fut de tous les combats, avec une autorité au duel incontestée (23e, 35e). Défensivement, elle laisse cependant trop d'espaces à la centreuse sur l'ouverture du score (42e). Offensivement, elle s'est encore offert de nombreuses occasions, dont cette tête piquée parfaitement sauvée (64e).

En bref : Un Euro encore frustrant.

Wendie Renard face à l'Allemagne Crédit: Getty Images

Sakina Karchaoui : 4

Clairement moins incisive. Ses montées furent bien trop rares mais elle a longtemps veillé à ne pas laisser trop d'espaces à ses adversaires. Sans solution au milieu, elle a parfois eu du mal à la relance. Son sauvetage en toute fin de match ne suffit pas à sauver un match trop discret.

En bref : Elle a manqué de carburant

Grace Geyoro : 5

De toutes les milieux, elle fut celle qui aura le plus joué son jeu. Sa capacité à mettre du liant dans l'animation tricolore a été utile sur certaines séquences (17e, 32e, 58e) mais elle a aussi souffert face à l'impact allemand. Physiquement, elle a fini par baisser de pied.

En bref : Elle peut mieux faire mais sort avec les honneurs

Charlotte Bilbaut : 3

Elle a trouvé à qui parler niveau engagement avec les Allemandes. Son début de match, avec un engagement directement en six mètres et une grosse faute (2e) symbolise une partie passée à beaucoup courir, beaucoup cadrer mais sans arrêter grand-chose. Elle fut systématiquement sous pression avec le ballon et a limité les Bleues à la première en multipliant les touches de balles.

En bref : Son pire match de l'Euro, au pire moment.

Charlotte Bilbaut face à l'Allemagne Crédit: Getty Images

Sandie Toletti : 3,5

Ce fut un calvaire de bout en bout. Imprécise dans ses passes (10e, 60e), en retard dans ses interventions, elle a manqué de la justesse qui la caractérise habituellement. Résultat, elle a disparu de la circulation et n'a jamais pesé sur le destin de son match. Sa déviation de la tête pour Diani sur l'égalisation sauve une prestation d'ensemble très délicate. Si les Bleues ont galéré au milieu, elle n'y est pas étrangère.

En bref : Méconnaissable.

Remplacée par Ouleymata Sarr (80e)

Kadidiatou Diani : 5,5

Attentive défensivement en première période, ce qui explique cette position basse, elle a attendu de passer dans l'axe pour enfin se montrer. Sa frappe spontanée a ravi le MK Stadium et a permis aux Bleues de revenir indemnes d'une première période compliquée (45e). Sa deuxième période fut un condensé de son jeu : beaucoup de différences (53e) mais pas toujours les bons choix, comme sur cette frappe en angle fermé alors que Geyoro attendait l'offrande dans l'axe (67e).

En bref : Décisive mais encore frustrante…

Kadidiatou Diani Crédit: Getty Images

Melvine Malard : 3,5

Comme face aux Pays-Bas, elle n'a pas cherché à se cacher. Mais dans cette demi-finale au couteau, elle a été en-dedans. Malgré quelques déviations intéressantes (13e, 29e), elle n'a pas réussi à trouver son rythme dans ce match, en étant souvent à contre-temps (9e, 13e). Elle a retrouvé un peu de mordant en terminant à gauche. Pas suffisamment pour éviter la sortie à la pause…

En bref : Un peu tendre pour l'affiche.

Remplacée à la mi-temps par Selma Bacha.

Selma Bacha : 6

Sur son premier ballon, elle adresse une passe claquée dans la profondeur pour Geyoro (46e). Son énergie fut une bouée d'oxygène pour les Bleues et le temps-fort des Tricolores vient d'elle. Elle a le but du 2-1 au bout du pied mais une défenseure allemande sauve la mise (64e). Sa qualité sur coup de pied arrêté fut précieuse. Sa frappe spontanée aurait mérité meilleur sort (79e).

En bref : La révélation, sur et en dehors du terrain, de cet Euro pour les Bleues.

Delphine Cascarino : 5,5

Longtemps, elle fut la plus audacieuse côté français. Malgré un marquage serré de la défense allemande, elle a réussi sur de nombreuses séquences à sortir du piège dans le petit périmètre. Son sens du dribble a été une menace constante mais elle a manqué de spontanéité (22e) ou de précision au moment de faire la décision (43e).

En bref : On aurait aimé la voir plus longtemps…

Remplacée par Clara Matéo (61e), dont le sens de la passe a provoqué quelques situations dangereuses mais qui rate sa reprise à un moment crucial (85e).

