Pauline Peyraud-Magnin : 5,5

Elle a commencé sa soirée avec une petite frayeur (11e) avant de ne plus rien avoir à faire ou presque. Trompée sur l'égalisation belge, elle fait ce qu'elle peut pour compenser le retard de sa défense dans sa sortie. Attentive par ailleurs (64e, 73e) même si son ballon mal dégagé a fait passer quelques sueurs froides dans le dos des supporters français (84e).

En bref : Deuxième match mais toujours pas de clean-sheet.

Eve Périsset : 5

Si offensive et percutante face à l'Italie, elle a semblé éteinte et hésitante ce jeudi. Malgré quelques bonnes interventions défensives, c'est d'abord elle qui se fait prendre dans le dos sur l'égalisation belge (37e). Offensivement, ses centres ont manqué de précision et sa relation avec Diani fut moins fluide.

En bref : On préfère la version italienne.

Eve Périsset face à la Belgique Crédit: Imago

Griedge Mbock : 6

C'était son grand retour en charnière et Mbock a soufflé le chaud et le froid. Son jeu long a offert des séquences intéressantes et son but, d'une tête rageuse, a remis les Bleues dans le bon sens (42e). Mais elle est aussi courte pour intervenir sur le but belge. Sa deuxième période, pleine d'expérience et de complémentarité avec Renard, est cependant rassurante.

En bref : A-t-elle mis fin au débat avec Tounkara ?

Wendie Renard : 5,5

Tout était presque parfait. Jusqu'à ce penalty complètement vendangé dans le temps additionnel. Anecdotique, sans doute, à la vue du résultat mais tellement rare. En retard sur le but belge, elle paye surtout les deux interventions ratées de ses deux partenaires. Par ailleurs, "Air France" porte bien son surnom. C'est systématiquement vers elle que les coups de pied arrêtés français se sont dirigés. Et, presque tout le temps, elle a pris le dessus, sans pourtant réussir à cadrer (3e). C'est encore une de ses ouvertures qui lance Karchaoui sur l'ouverture du score. Elle veillait au grain quand la menace planait (84e).

En bref : Quel penalty bizarre...

Wendie Renard et sa reprise ratée sur penalty Crédit: Imago

Sakina Karchaoui : 7,5

Ce fut un festival de bout en bout. Très inspirée d'entrée, la Parisienne s'est évertuée à distribuer des caviars, pas toujours récompensés à leur juste valeur (4e, 16e, 45e). Très incisive, c'est elle qui adresse le ballon du but pour Diani (69e). Très sûre techniquement et pleine d'entrain, elle a offert de nombreux déboulés. Très appliquée défensivement par ailleurs.

En bref : Impressionnante.

Grace Geyoro : 5

Là où elle avait tout réussi offensivement face à l'Italie, elle a vite compris qu'elle allait vivre une autre soirée jeudi (1re). Mais la capitaine du PSG aura été précieuse dans un rôle plus discret. Précise techniquement, elle aura tenté de donner de l'air à un milieu qui en a parfois manqué. C'est sa frappe contrée qui amène le penalty (87e).

En bref : Elle ne marquera pas des triplés à chaque fois.

Grace Geyoro face à la Belgique Crédit: Imago

Remplacée par Ella Pallis (90e).

Charlotte Bilbaut : 5

Défensivement, elle est essentielle à la bonne marche des Bleues. Son goût du combat a failli lui jouer des tours (13e) mais son agressivité aura été utile. Reste que son jeu vers l'avant connaît encore du déchet, dans la filière courte comme longue.

En bref : Une sentinelle plus qu'une rampe de lancement

Clara Matéo : 6

Surprise du onze de Corinne Diacre, la joueuse du PFC aura largement rempli son rôle. Son activité au milieu a offert quelques bonnes situations aux Bleues. Elle est récompensée de sa première période avec une très belle passe décisive pour Mbock (42e). Intéressante sur coups de pied arrêtés également.

En bref : A revoir

Remplacée par Sandie Toletti (66e), dans le ton dès son premier ballon.

Kadidiatou Diani : 6

C'est elle qui a allumé la première mèche, dès son premier ballon. Comme face à l'Italie, son début de match fut mené tambour battant, avec une supériorité nette sur son adversaire directe. Elle est récompensée par son but, son premier en grande compétition, après une belle tête piquée (7e). Exilée à gauche, elle s'est éteinte avant de retrouver quelques sensations au retour des vestiaires.

En bref : Des différences folles mais parfois encore brouillonne.

Remplacée par Selma Bacha (66e), qui a joué ailière gauche.

Kadidiatou Diani face à la Belgique Crédit: Imago

Marie-Antoinette Katoto : non notée

Elle fut discrète pendant le premier quart d'heure, peu trouvée par ses partenaires. C'est finalement sur une accélération anodine qu'elle stoppe son effort, gênée par son genou droit. Après quelques minutes, elle a demandé à sortir et c'est avec des béquilles qu'elle a regagné le banc en seconde période.

En bref : Les Bleues croisent les doigts…

Marie-Antoinette Katoto est sortie sur blessure face à la Belgique. Crédit: Getty Images

Remplacée par

Ouleymata Sarr : 4

Son profil en pivot devait permettre aux Bleues de mieux garder le ballon. Ce fut l'inverse. Pas toujours appliquée dans ses remises (38e, 45e), elle fut plus dangereuse dans la profondeur (54e). Son raté sur un centre en retrait parfait atteste de son match délicat. Son abnégation est cependant à souligner.

En bref : Les crampons de Katoto semblent un peu grands pour elle.

Delphine Cascarino : 5,5

Un talent brut. Quand elle déclenche un dribble, elle fait passer des frissons dans le stade. Mais elle est retombée dans ses travers habituels jeudi, forçant parfois la frappe quand la passe s'imposait ou s'enferrant dans des dribbles compliqués. Résultat, son match reste frustrant, avec beaucoup de tentatives contrées ou non-cadrées. Mais elle a définitivement quelque chose d'autre…

En bref : Si seulement elle brillait dans le dernier geste…

Remplacée par Melvine Malard (90e), qui a eu une balle de but.

