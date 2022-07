J'y ai pensé de suite". Quand Gilles Eyquem a vu Delphine Cascarino armer sa frappe à l'entrée de la surface face à l'Italie, il fut transporté en Papouasie Nouvelle-Guinée. C'est là-bas, en 2016, alors qu'elle portait le brassard de l'équipe de France U20 au Mondial, que Delphine Cascarino avait marqué Elle était encore plus excentrée, ça part d'un corner joué à deux et pratiquement du coin de la surface de réparation, elle avait trouvé la lunette opposée. Ça m'a de suite refait penser à ce but-là", avoue l'ancien sélectionneur des U19 et U20. ". Quand Gilles Eyquem a vu Delphine Cascarino armer sa frappe à l'entrée de la surface face à l'Italie, il fut transporté en Papouasie Nouvelle-Guinée. C'est là-bas, en 2016, alors qu'elle portait le brassard de l'équipe de France U20 au Mondial, que Delphine Cascarino avait marqué l'un des plus beaux buts de sa carrière . "", avoue l'ancien sélectionneur des U19 et U20.

Ce coup-ci, pas de lunettes mais une frappe d'une pureté rare, récompensée par l'obtention du titre honorifique du plus beau but des premiers matches. "Saki (Sakina Karchaoui, NLDR) me redonne le ballon en retrait, je vois que je ne suis pas attaquée, que je suis seule, donc j'ai tenté ma chance, rembobinait-elle dimanche au moment de revenir sur son pion. Prendre ma chance ? Ce n'est pas une consigne de la coach mais j'essaye de rentrer plus souvent dans cette position".

Sacrifiée à gauche ?

Cette position, justement, n'a rien de naturelle pour elle. La bombe du football français est un ailière droit pur jus, capable d'éliminer n'importe quelle adversaire sur une accélération. Celle qui a été flashée à 31,2 km/h en C1 cette saison est une joueuse à part, au talent énorme mais au pied gauche encore imparfait. C'est pourtant de ce côté-là qu'elle a démarré cet Euro, et qu'elle risque de le finir. Choix de Corinne Diacre, qui voulait absolument s'appuyer sur la puissance de Kadidiatou Diani à droite mais également sur sa complicité avec Marie-Antoinette Katoto, partenaire au PSG.

Et, jusqu'à présent, c'est surtout Cascarino qui en pâtit. Si son but face à l'Italie est venu récompenser une activité intéressante, elle semble encore gênée au moment de délivrer des galettes depuis son pied gauche. "C'est un choix d'équipe plus que de joueuses, estime ainsi son ancien sélectionneur. Il faut qu'elle trouve des marques sur ce côté-là. Son pied gauche manque un peu de puissance. Elle est moins à l'aise". Un avis qui collait à ce que disait Diacre en avril dernier, convaincue du bienfait de cette utilisation. "Il faut simplement qu'elle prenne l'habitude, qu'elle puisse choisir quel geste faire", expliquait la sélectionneure. Une observation qui pourrait finalement parfaitement résumer la trajectoire d'une joueuse qui n'a pas encore franchi le cap attendu à 25 ans.

Elle me fait penser un peu à Kylian Mbappé

En 2016, alors qu'elle n'a que 19 ans, elle fête sa première sélection sous la coupe d'Olivier Echouafni avant de retourner avec les U20 pour ce Mondial en Papouasie Nouvelle-Guinée. Dès son plus jeune âge, Cascarino impressionne. Parce qu'elle fait des différences folles et parce que ses défauts semblent faciles à effacer avec le temps.

"Delphine, elle me fait penser un peu à Kylian Mbappé, je lui ai toujours dit ! C’est une très grande joueuse, c’est une joueuse d’avenir", avançait même Amel Majri en 2019 sur sa coéquipière à l'OL. Mais contrairement au Parisien, Cascarino n'a pas encore achevé sa mue en tueuse des surfaces. Son bilan en sélection (11 buts en 43 sélections) reflète bien cette impression brouillonne à la finition.

"Je reste sur ma faim, avoue honnêtement Gilles Eyquem quant à l'évolution de son ancienne capitaine. C'est surprenant en fait. Si on prend l'exemple de Melvine Malard : elle a beaucoup progressé sur les derniers mois, son jeu a évolué. Mais pour Delphine, j'ai toujours l'impression de voir la même joueuse, avec des qualités incroyables de vitesse et de frappe. Mais elle manque de constance, parfois on se demande 'pourquoi elle n'y va pas'. C'est une fille qui est capable d'éliminer n'importe qui et, parfois, elle reste en dedans. On a l'impression qu'elle n'ose pas, qu'elle ne va pas au bout de ses actions. C'est vraiment frustrant".

Projet "Ballon d'Or"

Alors, pour cet Euro, Cascarino doit muer. A l'OL, où elle a tout gagné, son jeu tout en percussions à droite colle merveilleusement au jeu prôné par Sonia Bompastor. C'est d'ailleurs cette dernière qui a insisté pour que la Lyonnaise prolonge dès son arrivée comme coach de l'OL. En mai dernier, c'est donc jusqu'en 2024 qu'elle a s'est réengagé avec son club de toujours.

"On a de grands objectifs personnels avec elle, notamment de remporter le Ballon d’Or le plus rapidement possible, expliquait alors Bompastor. Elle a vraiment tout le potentiel pour l'atteindre". "C’est sûr que j’y pense. C’est un objectif, pourquoi pas. L’OL peut m’aider à atteindre ce niveau-là", avançait-elle de son côté.

Face à ces défis, Cascarino ne s'est jamais cachée, évoquant même le record de buts d'Eugénie Le Sommer avec les Bleues (86) avec envie. Avant cela, il faudra aussi réussir à remplir un palmarès international vierge là où celui en club est hallucinant (répétition délirant du chapô) (6 C1, 7 championnats, 5 Coupes de France). Pour cela, il va falloir franchir un palier. Et continuer à allumer depuis son côté gauche. Histoire d'enfin concilier potentiel et performances ?

