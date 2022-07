De notre envoyé spécial à Ashby-de-la-Zouch,

C'est leur petit rituel. Tous les soirs, au moment de venir manger à la cantine du cosy Champneys Spring, leur camp de base, les Bleues dînent avec la télé allumée. Pas de Docteur Who ou de Sherlock Holmes sur les écrans géants installés derrière les tables mais bel et bien la BBC One qui diffuse l'Euro. Pour l'anniversaire de Sandie Toletti, au lendemain de la victoire face à la Belgique, elles ont ainsi pu constater que l'Angleterre n'était pas du genre à faire dans le détail, même qualifiée, avec cette victoire sur l'Irlande du Nord (0-5).

"Si je devais choisir une équipe qui m'a impressionné, personnellement, ce serait l'Angleterre, nous a avoué Ella Palis en conférence de presse ce mardi. On a vu qu'elles ont mis des 'gros scores'". Et elles, ces Bleues, quelles impressions ont-elles laissé ? Faut-il les considérer comme favorites ? "Ce serait prétentieux de dire ça", a poliment répondu la joueuse de Bordeaux.

20 joueuses utilisées sur 23 : "Pour l'instant, Diacre a tout bon"

Un tableau plus favorable ?

Les outils statistiques n'ont pas cette pudeur. Alors que The Analyst pronostiquait une victoire finale anglaise en début de tournoi, le vent a tourné… en faveur des Bleues. Désormais, la troupe de Corinne Diacre est créditée de 24,5% de remporter le tournoi, devant l'Allemagne (20,5%), l'Angleterre (18%) et la Suède (15,2%). Pourquoi ce changement ?

A voir la France et l'Allemagne en tête des pronostics, on comprend que cette partie de tableau, avec l'Autriche et les Pays-Bas, est moins relevée que l'autre, avec l'Angleterre, la Suède, l'Espagne et la Belgique, selon les stats. Quant aux Néerlandaises, les cas de Covid, la blessure de Lieke Martens et l'absence de leur gardienne, Sari Van Veenendaal, pour le reste de la compétition pèse lourd dans le modèle.

Mais si le foot se décidait à partir de mathématiques… En réalité, hormis la Belgique et l'Autriche, les six nations restantes ressemblent à des outsiders difficiles à départager. Ces derniers jours, sans que l'engouement ait encore saisi tout le Royaume, il se passe quelque chose autour des "Three Lionesses", comme l'explique Pete Sharland, journaliste Eurosport au Royaume-Uni.

"Jusqu'à présent, tout s'est déroulé comme prévu : 14 buts marqués, aucun encaissé. C'est vraiment impressionnant de la part de l'équipe de Sarina Wiegman, a-t-il expliqué. Donc l'état d'esprit est presque euphorique et, sans surprise, tout le pays a rallié le slogan 'it's coming home', comme l'an passé avec l'Euro masculin". En termes de puissance dégagée, aucune équipe n'arrive à la cheville de celle de Beath Mead, meilleure buteuse de l'Euro. Mais, en face, c'est une Espagne habile qui se présente.

Sans Katoto, la hiérarchie est désormais claire : "Malard ne s'est pas cachée"

Attention à l'Allemagne

Là où les Anglaises semblent moins dominantes au milieu, les Espagnoles en ont fait leur force, avec une possession de balle très élevée et une qualité technique impressionnante. "Ici, on est inquiet depuis le début du tournoi depuis les absences de Putellas et Hermoso", remarque pourtant Felix Martin, confrère espagnol. Le plan de jeu imaginé par Jorge Vilda ne semble pas convaincre l'Espagne du football, mais ce duel entre les Anglaises et les Espagnols pourrait bien être le quart le plus explosif… et l'un des plus indécis.

Fran Kirby, Beth Mead, Lauren Hemp et Rachel Daly Crédit: Getty Images

A l'inverse, l'Allemagne, opposée à l'Autriche, dispose sans doute du duel le plus abordable. "Jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire mieux, avance ainsi Tomas Gaber, d'Eurosport Allemagne. La Mannschaft a marqué neuf buts et a réalisé trois clean sheets. Parmi toutes les favorites, l'Allemagne a été prête d'entrée et a été particulièrement convaincante face aux Espagnoles". Histoire d'ajouter encore un argument, Lea Schüller, la buteuse maison, va faire son retour après deux matches manqués en raison du Covid.

Et les Bleus, alors ? La situation précaire des Pays-Bas incite à l'optimisme même si on ne connaît pas encore réellement le niveau de ce groupe tricolore à de telles hauteurs. Mais si d'aventure les Bleues réussissent à passer ces quarts, c'est une potentielle demie face à l'Allemagne qui les attend. Vous avez dit serré ?

Notre classement

1. L'Allemagne

2. L'Angleterre

3. La France

4. Les Pays-Bas

5. La Suède

6. L'Espagne

7. La Belgique

8. L'Autriche

