De notre envoyé spécial à Rotherham,

Pauline Peyraud-Magnin : 7,5

Une grande gardienne sort toujours la bonne parade au bon moment. A peine les Bleues avaient-elles démarré leur Euro que Peyraud-Magnin les a sauvées, d'un arrêt exceptionnel du bout du pied (4e). Très solide par ailleurs (10e, 19e, 56e, 71e, 90+4e), elle a dégagé une sérénité constante. Elle ne peut rien sur le but italien.

En bref : Les Bleues peuvent lui dire merci.

Pauline Peyraud-Magnin face à l'Italie Crédit: Getty Images

Eve Périsset : 7,5

Très incisive d'entrée, la nouvelle joueuse de Chelsea a été à l'origine de nombreuses actions comme lors de l'ouverture du score (9e). Très propre techniquement, elle a fait vivre un enfer au côté gauche italien par sa relation avec Diani. En prime, elle s'est illustrée par beaucoup de sérieux dans le replacement (37e).

En bref : Quelle énergie !

Aïssatou Tounkara : 6

Préférée à Griedge Mbock, elle n'a pas dénoté. Très solide pour museler les rares velléités offensives des Italiennes en première période, elle est restée très sérieuse quand ses coéquipières ont logiquement baissé de pied en seconde, même si elle brille moins dans l'anticipation que Renard.

En bref : Au niveau.

Wendie Renard : 8

C'est elle qui perd le duel aérien qui amène la grosse occasion italienne (4e). Un avertissement sans frais qui l'aura finalement lancé dans ce match. Royale derrière, avec un sens de l'interception au-dessus de la norme, elle a surtout été la rampe de lancement de nombreuses offensives bleues par son jeu long délicieux. Elle fut celle qui aura tenu la maison quand l'Italie poussait en fin de match (80e, 82e).

En bref : Le très haut niveau.

Wendie Renard face à l'Italie Crédit: Getty Images

Sakina Karchaoui : 5,5

Son appel sur le but du break déclenche tout. Pour le reste, elle fut moins en vue que Périsset, la faute à une entente avec Cascarino à encore parfaire. Elle perd surtout un ballon brûlant qui aurait pu coûter cher (58e). Elle est battue au duel sur le but italien (76e).

En bref : Sur courant alternatif.

Remplacée par Sandy Baltimore (88e).

Grace Geyoro : 9

C'est elle qui libère les Bleues en ouvrant le score de manière opportuniste (9e). De quoi la lancer vers un match où elle n'aura rien raté offensivement. Son deuxième but, où elle mystifie la gardienne adverse, fut un régal visuel (40e) avant qu'elle ne s'offre le triplé sur une reprise pleine de maestria (44e). Si les Bleues ont surnagé techniquement au milieu, c'est grâce à elle. La joueuse du match, évidemment.

En bref : Sur son nuage.

Remplacée après un énorme tampon par Kenza Dali (67e).

Toletti, Geyoro et Katoto se sont amusées contre l'Italie Crédit: Getty Images

Charlotte Bilbault : 6

Elle fut sans doute la plus discrète des Bleues, et c'est tant mieux. Dans son rôle de l'ombre, Bilbault aura tenu la distance avec du terrain couvert, des ballons récupérés et une orientation du jeu souvent intéressante malgré un peu de déchet en fin de match.

En bref : Tout ce qu'on demande à une sentinelle.

Sandie Toletti : 7

Si Geyoro va prendre, logiquement, toute la lumière, sa compère du milieu aura également livré un très gros match dans un autre registre. Toujours bien placée, toujours dans le sens du jeu, rarement à contretemps et inspirée au moment de gratter des ballons, elle a livré un match très complet.

En bref : La justesse incarnée.

Kadidiatou Diani : 7,5

On est prêt à parier que son adversaire directe, Lisa Boattin, va bien dormir ce soir. Comme à son habitude, la Parisienne aura été dans tous les bons coups, ou presque, avec ce coup de rein si ravageur. C'est son centre qui amène le premier but français (9e). Très percutante, elle a multiplié les incursions (14e, 23e, 43e) mais sans jamais trouver la faille. Elle laisse aussi son adversaire directe seule pour centrer sur le but italien.

En bref : Un début canon mais une finition encore un peu brouillonne.

Remplacée par Selma Bacha (78e), qui sauve un but sur sa ligne.

Kadidiatou Diani face à l'Italie Crédit: Getty Images

Marie-Antoinette Katoto : 8

Beaucoup de bonnes choses pour l'avant-centre des Bleues. Il y a ce but, évidemment, offert sur un plateau par la gardienne italienne (12e). Et ce poteau dans la foulée qui l'a privée du doublé (14e). Mais c'est surtout dans le jeu qu'elle a permis aux Bleues d'être aussi redoutables. En pivot, elle aura fait vivre un calvaire à la charnière adverse, comme sur cette passe décisive magnifique pour Geyoro (41e). Beaucoup de bonnes idées par ailleurs (2e, 19e), pas toujours suivies par ses coéquipières.

En bref : Le pire, c'est qu'elle peut encore mieux faire !

Remplacée par Ouleymata Sarr (79e).

Delphine Cascarino : 7

Alignée à ce poste d'ailière gauche qu'elle ne connaît pas en club, elle a semblé s'entêter parfois dans son style tout en percussion. Elle rate d'ailleurs une occasion toute faite (23e), seule face au but. Mais la Lyonnaise avait envie de profiter du festin et c'est par une frappe sèche magnifique qu'elle a réveillé le New York Stadium (38e). De quoi mettre un terme au débat sur son positionnement ? Pas sûr.

En bref : Une praline qui va lui faire du bien.

Remplacée par Melvine Malard (67e).

Delphine Cascarino, buteuse face à l'Italie Crédit: Getty Images

