Il l’avait déjà évoqué. Et il l’a confirmé ce dimanche, avant même l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro féminin 2022. Interrogé sur l’avenir de Corinne Diacre, en fin de contrat à l’issue de cette compétition, Noël Le Graët a maintenu son souhait de la voir rester à son poste de sélectionneuse. A minima jusqu’à la Coupe du monde 2023.

"On en avait déjà parlé un petit peu avant, on n'improvise pas comme ça. On ne peut pas changer tout le temps, je trouve qu'elle n'est pas toujours jugée à sa juste valeur. Elle est sur une série de matches très impressionnante, 14 victoires (ndlr : 15, , elle mérite la confiance de la fédération." Sans trahir de secret, le président de la FFF a même précisé que des discussions allant dans ce sens avaient débuté depuis un moment.(ndlr : 15, depuis le succès 5-1 des Françaises face à l’Italie en ouverture de l’Euro

Aller le plus loin possible

Malgré sa volonté très claire de continuité, le patron du foot français a malgré tout tenu à tempérer. Conscient qu’un parcours décevant à l’Euro pourrait notamment tout remettre en cause. "On discute toujours. Quel que soit le contrat, tant qu’il n’est pas signé, ce n’est jamais fait." Mais en fixant comme objectif au groupe "d’aller le plus loin possible", il préserve ce deal en cours de toute mauvaise surprise. Avec un titre en poche, il serait certainement encore plus simple à conclure.

