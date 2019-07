Les Français ont pris leur temps mais repartent finalement avec une nouvelle victoire. Ce jeudi soir, pour leur deuxième match dans le groupe B à l'Euro U19, l'équipe de France a pris le dessus sur l'Irlande (0-1). Au Banants Stadium à Erevan (Arménie), Wilson Isidor a attendu la 83e minute de jeu avant de libérer enfin les siens. Avec ce deuxième succès en autant de rencontres, la France valide déjà son billet pour les demi-finales et est même assurée de terminer première de sa poule. Sa dernière rencontre contre la Norvège, dimanche (19h), n'aura donc plus aucun enjeu pour les hommes de Lionel Rouxel.

Une victoire était suffisante pour rallier directement les demi-finales de cette édition 2019 de l'Euro U19. Et si elle a donc mis du temps à se dessiner, les Français ont fini par remplir leur part du contrat. Entré en jeu seulement cinq minutes auparavant, Wilson Isidor a profité d'un service parfait de Pierre Kalulu pour tromper Brian Maher d'une tête piquée (83e). Auparavant, Yanis Begraoui, également entré en jeu peu de temps auparavant, avait aussi fait parler son coup de tête sur corner, mais Lee O'Connor a sauvé ses partenaires, sur sa ligne (74e).

Pour cette rencontre contre l'Irlande, Lionel Rouxel avait choisi de faire confiance aux onze mêmes hommes qui s'étaient assez aisément défaits de la République tchèque (0-3), pour leur entrée en lice dans la compétition lundi dernier. Face aux hommes de Tom Mohan parfaitement regroupés derrière, les Français ont monopolisé le ballon (59% de possession du ballon).

Les Français ont tiré plus de vingt fois au but

Pendant les 90 minutes, les Français ont tenté 21 fois leur chance. Pourtant, les partenaires du Lyonnais et capitaine Maxence Caqueret n'ont cadré qu'à cinq reprises. Charles Abi a été davantage en vue en première période, sans pour autant réussir à tromper la vigilance du dernier rempart irlandais (14e, 45e+2). Également à son avantage, Bridge Ndilu n'a guère eu plus de réussite devant le but (41e, 59e).

De leur côté, les Irlandais n'ont presque rien montré offensivement. Avec seulement quatre tentatives, les hommes de Tom Mohan ont obligé Stefan Bajic à s'illustrer à une seule reprise, sur une tentative dangereuse de Jonathan Afolabi (65e). Pour la 23e fois de son histoire, la France atteint donc le dernier carré de l'Euro U19. Avec un dernier titre qui remonte à 2016, les Tricolores ont forcément déjà une petite idée derrière la tête.