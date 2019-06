La Roumanie a parfaitement entamé son tournoi. Lors du premier match du groupe C de l'Euro Espoirs, les Roumains ont facilement disposé de la Croatie mardi (4-1) en prenant rapidement deux buts d'avance grâce à Puscas sur penalty (11e) puis Hagi (14e). Vlasic a ramené la Croatie à 2-1 à la 18e minute, mais la Roumanie était supérieure et a inscrit deux buts supplémentaires par Baluta (66e) et Petre (90+3).

Avec ce succès, la Roumanie prend ainsi provisoirement la tête du groupe C dans l'attente du résultat entre la France et l'Angleterre.